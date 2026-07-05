 VPN per l'estate: la nuova promo di NordVPN è un'occasione da cogliere al volo
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VPN per l'estate: la nuova promo di NordVPN è un'occasione da cogliere al volo

NordVPN è la soluzione giusta per l'estate 2026: il servizio mette a disposizione una VPN illimitata e ricca di vantaggi, ecco la promo da attivare.
VPN per l'estate: la nuova promo di NordVPN è un'occasione da cogliere al volo
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NordVPN è la soluzione giusta per l'estate 2026: il servizio mette a disposizione una VPN illimitata e ricca di vantaggi, ecco la promo da attivare.
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La VPN giusta per l’estate non può che essere NordVPN, una delle opzioni più complete, sicure e veloci per chi ha bisogno di una nuova VPN. Grazie alla promozione in corso, il servizio è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 3,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di ben 28 mesi di utilizzo.

Si tratta della soluzione giusta per una VPN illimitata, senza punti deboli e in grado di offrire un servizio di qulaità, con anche la possibilità di personalizzazione, con l’aggiunta di servizi extra come l1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti malware.

L’offerta include anche una garanzia “soddisfatti o rimborsati” che può essere utilizzata nei primi 30 giorni successivi all’attivazione. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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La VPN giusta per l’estate

Con NordVPN è possibile accedere al servizio giusto per attivare una nuova VPN da utilizzare in estate, in modo da connettersi in sicurezza, anche dall’estero. Il servizio in questione prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata.

In aggiunta, il servizio ha una politica no log che elimina il tracciamento della propria attività. Da segnalare anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente di aggirare blocchi su base geografica. C’è anche la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea.

La promozione in corso permette di attivare NordVPN con un prezzo bloccato a 3,49 euro per i primi 28 mesi, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, seguendo una veloce procedura di attivazione online.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
5 lug 2026
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