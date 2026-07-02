 BioShocking: come ingannare un browser AI e rubare i dati
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BioShocking: come ingannare un browser AI e rubare i dati

I browser AI possono essere ingannati ed eseguire azioni senza rispettare le restrizioni, quindi i cybercriminali potrebbero rubare dati sensibili.
BioShocking: come ingannare un browser AI e rubare i dati
Sicurezza Business AI
I browser AI possono essere ingannati ed eseguire azioni senza rispettare le restrizioni, quindi i cybercriminali potrebbero rubare dati sensibili.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

I ricercatori di LayerX hanno descritto una tecnica, denominata BioShocking, che permette di ingannare un browser AI attraverso uno scenario fittizio. In tal modo vengono aggirate le protezioni e si possono eseguire diverse attività, tra cui il furto dei dati dal computer. Tra i provider contattati, solo OpenAI ha risolto la vulnerabilità.

2 + 2 = 5

Il PoC (Proof-of-Concept) di LayerX ha funzionato con sei browser agentici: ChatGPT Atlas, Comet, Fellou, Genspark Browser, Sigma Browser e Claude per Chrome (plugin). I rispettivi LLM (Large Language Model) hanno varie restrizioni che bloccano determinati prompt, quindi si rifiutano di rispondere se viene chiesto ad esempio di scrivere un’email di phishing o di fornire le istruzioni per rubare le credenziali.

I ricercatori hanno creato una pagina web ispirata al noto BioShock. Ai sei browser è stato quindi chiesto di risolvere un semplice gioco, ovvero fornire il risultato della somma 2 + 2. Dopo aver scritto 4 e premuto il pulsante di invio hanno letto il messaggio che indicava la risposta sbagliata. I browser AI hanno quindi capito che si trattava di un riferimento al romanzo 1984 di George Orwell e scritto 5 come risposta.

A questo punto, il gioco è proseguito e i browser AI non hanno rispettano più le restrizioni finendo in una realtà alternativa. Con il prompt successivo, mostrato sulla pagina, è stato chiesto di accedere ad un repository su GitHub e copiare le credenziali di login SSH. Dopo aver inserito le credenziali nella pagina, i browser AI hanno vinto il gioco, ma hanno permesso ai cybercriminali di rubare dati sensibili. Nello screenshot si può leggere la risposta finale di ChatGPT Atlas:

BioShocking - ChatGPT Atlas

LayerX ha contattato i sei provider. Fellou, Genspark e Sigmabrowser non hanno risposto. Perplexity ha ignorato la segnalazione, mentre Anthropic ha rilasciato una patch non funzionante. Solo OpenAI ha risolto la vulnerabilità. I ricercatori suggeriscono di aggiungere una conferma prima di effettuare operazioni potenzialmente pericolose. Tutti i browser AI hanno copiato le credenziali senza chiedere l’autorizzazione all’utente.

Fonte: LayerX

Pubblicato il 2 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nuova VPN a luglio 2026, il piano da 27 mesi di Surfshark è in promo

Nuova VPN a luglio 2026, il piano da 27 mesi di Surfshark è in promo
Robot con pelle morbida e AI emotiva per single e anziani...

Robot con pelle morbida e AI emotiva per single e anziani...
Usare ChatGPT durante un litigio: il prompt per mantenere la calma

Usare ChatGPT durante un litigio: il prompt per mantenere la calma
Amazon ed eBay invasi da semi di piante inesistenti create con l'AI

Amazon ed eBay invasi da semi di piante inesistenti create con l'AI
Nuova VPN a luglio 2026, il piano da 27 mesi di Surfshark è in promo

Nuova VPN a luglio 2026, il piano da 27 mesi di Surfshark è in promo
Robot con pelle morbida e AI emotiva per single e anziani...

Robot con pelle morbida e AI emotiva per single e anziani...
Usare ChatGPT durante un litigio: il prompt per mantenere la calma

Usare ChatGPT durante un litigio: il prompt per mantenere la calma
Amazon ed eBay invasi da semi di piante inesistenti create con l'AI

Amazon ed eBay invasi da semi di piante inesistenti create con l'AI
Luca Colantuoni
Pubblicato il
2 lug 2026
Link copiato negli appunti