Amazon ed eBay invasi da semi di piante inesistenti create con l'AI

Girasoli viola giganteschi, alti quanto una casa, con una nonnina sorridente usata come termine di paragone. Rose dai petali arcobaleno. Piante con foglie che sembrano farfalle, uccelli o teste di gatto. Hosta dall’aspetto di crostacei mostruosi. E perfino varietà nei colori della bandiera americana…

Nessuna di queste piante esiste. Eppure su eBay, Amazon ed Etsy vengono venduti migliaia di semi accompagnati da immagini generate dall’AI, così spettacolari da sembrare uscite direttamente dalla giungla aliena di Avatar.

Vendono semi di fiori che non esistono: le immagini AI alimentano la truffa più vecchia del web

La truffa dei semi precede l’AI generativa, ma l’intelligenza artificiale l’ha resa industriale. Creare un’immagine fotorealistica di una pianta impossibile richiedeva prima Photoshop e competenze. Adesso basta un prompt di trenta secondi. Il risultato? Una marea di inserzioni con fiori inesistenti su ogni piattaforma di e-commerce.

I semi spediti possono essere di una pianta completamente diversa da quella pubblicizzata, oppure non germogliare affatto. Il costo per il truffatore è minimo, una busta, l’affrancatura, un sacchetto di plastica e qualche ora per raccogliere semi casuali, come ha spiegato un moderatore di Reddit. Il prezzo di vendita è basso, ma abbastanza persone comprano da far quadrare i conti.

Il rischio che nessuno considera

Sprecare soldi è il problema ovvio. Ma c’è un rischio meno visibile, chi pianta semi di una pianta diversa da quella ordinata, senza saperlo, potrebbe introdurre specie invasive nel proprio ambiente. Nel 2023, tre stati americani hanno emesso avvertimenti contro la semina di semi ricevuti per posta come parte di una truffa diffusa.

L’altro problema è che le immagini AI di fiori inesistenti stanno inquinando i risultati di ricerca. Un moderatore di r/mycology ha detto che a un certo punto, cercando “semi di rose esotiche” su Google Immagini, quasi tutti i risultati erano immagini AI o ritoccate di fiori finti. Le immagini AI non confondono solo i compratori, anche i motori di ricerca su come appaiono le piante reali.

La risposta delle piattaforme

eBay dice di avere politiche e controlli per rilevare e prevenire attività fraudolente, incluse immagini AI fuorvianti. Amazon e Etsy non hanno risposto alla richiesta di commento.

Su Reddit e Facebook, le comunità di appassionati di piante si avvisano a vicenda sui siti truffa, ma per ogni venditore bannato, ne appaiono altri dieci. L’AI ha reso la creazione di inserzioni truffa così economica e veloce che le piattaforme non riescono a tenere il passo.