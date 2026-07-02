 Nuova VPN a luglio 2026, il piano da 27 mesi di Surfshark è in promo
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Nuova VPN a luglio 2026, il piano da 27 mesi di Surfshark è in promo

Con Surfshark VPN è possibile accedere alla migliore VPN illimitata da attivare a luglio 2026, ecco la promo per il piano di 27 mesi.
Nuova VPN a luglio 2026, il piano da 27 mesi di Surfshark è in promo
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Con Surfshark VPN è possibile accedere alla migliore VPN illimitata da attivare a luglio 2026, ecco la promo per il piano di 27 mesi.
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Surfshark VPN è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata in grado di garantire un accesso a Internet protetto e senza limitazioni su base geografica. Il servizio è ora in promo: con la nuova offerta di luglio 2026, infatti, la VPN è attivabile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo tramite il link qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

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Cosa prevede l’offerta di luglio 2026 di Surfshark

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando la rete non è provata.

Da segnalare anche la presenza di un network di migliaia di server che consente di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN, inoltre, applica una politica no log che elimina il tracciamento e permette l’utilizzo da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

La promozione in corso permette di attivare Surfshark con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese. Lo sconto è legato all’attivazione del piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra). Per tutti i nuovi clienti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Lo sconto disponibile con l’offerta di luglio è valido solo per un breve periodo di tempo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
2 lug 2026
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