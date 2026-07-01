Blocca phishing, malware e tracker online con NordVPN: -75% e 3 mesi extra

Tutti parlano di NordVPN, ma è davvero efficace? Installala sui tuoi dispositivi e scopri tu stesso come blocca efficacemente phishing, malware e tracker! Oggi è in offerta speciale. Attiva l’abbonamento al 75% di sconto e ricevi in regalo 3 mesi extra gratis. Niente male vero? Oggi hai anche il nuovissimo next-gen antivirus incluso che ferma qualsiasi minaccia in modo intelligente.

Con soli 4,49 euro al mese, invece di 11,59 euro, ottieni il massimo della sicurezza e della privacy. Facile da usare, la sua app multi-device è intuitiva e integra in un solo posto tutte le funzionalità disponibili. In questo modo è facile gestire tutto in maniera indipendente e consapevole. Inoltre, essendo molto leggera, non penalizza in alcun modo le prestazioni del tuo dispositivo, anche quando è in funzione o sta lavorando duro.

I server di sua proprietà vengono aggiornati regolarmente per mantenere la loro efficacia. Grazie a questa VPN puoi selezionare tra 224 località per aggirare qualsiasi blocco regionale o censura online. In altre parole, potrai accedere ai contenuti della tua piattaforma streaming preferita anche all’estero, senza problemi. Assicurando una larghezza di banda illimitata, ogni server offre una connessione stabile e veloce, fino a 6730 Mbps, secondo una ricerca di AV-Test.

Sicurezza e privacy senza precedenti con NordVPN per combattere le truffe

Una volta installata NordVPN sui tuoi dispositivi ottieni una sicurezza e una privacy senza precedenti per combattere qualsiasi minaccia, incluse le truffe. Non perdere altro tempo! I cybercriminali potrebbero attaccare da un momento all’altro e tu non riconoscere un sito malevolo. Installa l’app abbonandoti al 75% di sconto con 3 mesi extra gratis. Si tratta di un’ottima promozione da prendere al volo.

La crittografia di nuova generazione assicura i tuoi dati online, mantenendoli al sicuro, anche quando i tuoi dispositivi si connettono a un Wi-Fi pubblico. L’antivirus di nuova generazione riconosce e blocca qualsiasi minaccia. E con Threat Protection Pro sei al sicuro anche dai tracker che monitorano ogni tua mossa online.

Ecco cosa include il Piano Completo di NordVPN a soli 4,49 euro al mese con 3 mesi extra:

Garanzia di rimborso di 30 giorni;

Una VPN sicura e veloce;

Monitoraggio di email, numeri di telefono, carte di credito e carte di identità;

Protezione dalle truffe telefoniche (Novità);

Protezione anti-malware e di navigazione;

Blocco di pubblicità e tracker;

Password manager;

Spazio di archiviazione cloud da 1 TB.