 Blocca phishing, malware e tracker online con NordVPN: -75% e 3 mesi extra
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Blocca phishing, malware e tracker online con NordVPN: -75% e 3 mesi extra

Tutti ne parlano, ma NordVPN è davvero efficace? Scopri come blocca phishing, malware e tracker online al 75% di sconto e con 3 mesi extra.
Blocca phishing, malware e tracker online con NordVPN: -75% e 3 mesi extra
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Tutti ne parlano, ma NordVPN è davvero efficace? Scopri come blocca phishing, malware e tracker online al 75% di sconto e con 3 mesi extra.
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Tutti parlano di NordVPN, ma è davvero efficace? Installala sui tuoi dispositivi e scopri tu stesso come blocca efficacemente phishing, malware e tracker! Oggi è in offerta speciale. Attiva l’abbonamento al 75% di sconto e ricevi in regalo 3 mesi extra gratis. Niente male vero? Oggi hai anche il nuovissimo next-gen antivirus incluso che ferma qualsiasi minaccia in modo intelligente.

Ottieni ora NordVPN

Con soli 4,49 euro al mese, invece di 11,59 euro, ottieni il massimo della sicurezza e della privacy. Facile da usare, la sua app multi-device è intuitiva e integra in un solo posto tutte le funzionalità disponibili. In questo modo è facile gestire tutto in maniera indipendente e consapevole. Inoltre, essendo molto leggera, non penalizza in alcun modo le prestazioni del tuo dispositivo, anche quando è in funzione o sta lavorando duro.

I server di sua proprietà vengono aggiornati regolarmente per mantenere la loro efficacia. Grazie a questa VPN puoi selezionare tra 224 località per aggirare qualsiasi blocco regionale o censura online. In altre parole, potrai accedere ai contenuti della tua piattaforma streaming preferita anche all’estero, senza problemi. Assicurando una larghezza di banda illimitata, ogni server offre una connessione stabile e veloce, fino a 6730 Mbps, secondo una ricerca di AV-Test.

Sicurezza e privacy senza precedenti con NordVPN per combattere le truffe

Una volta installata NordVPN sui tuoi dispositivi ottieni una sicurezza e una privacy senza precedenti per combattere qualsiasi minaccia, incluse le truffe. Non perdere altro tempo! I cybercriminali potrebbero attaccare da un momento all’altro e tu non riconoscere un sito malevolo. Installa l’app abbonandoti al 75% di sconto con 3 mesi extra gratis. Si tratta di un’ottima promozione da prendere al volo.

Ottieni ora NordVPN

La crittografia di nuova generazione assicura i tuoi dati online, mantenendoli al sicuro, anche quando i tuoi dispositivi si connettono a un Wi-Fi pubblico. L’antivirus di nuova generazione riconosce e blocca qualsiasi minaccia. E con Threat Protection Pro sei al sicuro anche dai tracker che monitorano ogni tua mossa online.

Ecco cosa include il Piano Completo di NordVPN a soli 4,49 euro al mese con 3 mesi extra:

  • Garanzia di rimborso di 30 giorni;
  • Una VPN sicura e veloce;
  • Monitoraggio di email, numeri di telefono, carte di credito e carte di identità;
  • Protezione dalle truffe telefoniche (Novità);
  • Protezione anti-malware e di navigazione;
  • Blocco di pubblicità e tracker;
  • Password manager;
  • Spazio di archiviazione cloud da 1 TB.

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Pubblicato il 1 lug 2026

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1 lug 2026
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