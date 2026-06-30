 Ricomincia la truffa della tessera sanitaria da sostituire
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Ricomincia la truffa della tessera sanitaria da sostituire

Il CERT-AgID ha rilevato nuove campagne di phishing che invitano l'utente a chiedere la sostituzione della tessera sanitaria per rubare dati personali.
Ricomincia la truffa della tessera sanitaria da sostituire
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Il CERT-AgID ha rilevato nuove campagne di phishing che invitano l'utente a chiedere la sostituzione della tessera sanitaria per rubare dati personali.
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Gli esperti del Computer Emergency Respone Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale (CERT-AgID) hanno rilevato nuove campagne di phishing che riguardano la tessera sanitaria. Come già accaduto tra gennaio e febbraio, i cybercriminali avvisano gli utenti che deve essere sostituita, chiedendo i dati personali e quelli di pagamento. È chiaramente una truffa, in quanto il Ministero della Salute non invia nessuna comunicazione.

Attenzione alle email sulla tessera sanitaria

I cybercriminali inviano un’email per segnalare la sostituzione obbligatoria della tessera sanitaria, in quanto è stato attivato un presunto “nuovo sistema elettronico di identificazione sanitaria”. Tutte le tessere emesse prima di gennaio 2023 devono essere sostituite e verranno progressivamente disattivate. Ciò sarebbe necessario per garantire la compatibilità con i nuovi lettori digitali di farmacie e strutture sanitarie.

Nell’email è presente un link che porta ad un sito (ancora online) simile a quello del Ministero della Salute, in cui è disponibile la procedura di sostituzione. L’utente deve inserire nome, cognome, numero di telefono e codice fiscale (o passaporto o patente di guida). È possibile eventualmente aggiungere un indirizzo di spedizione alternativo.

Truffa tessera sanitaria

Chi non vuole ritirarla presso lo sportello ASL può riceverla a domicilio tramite raccomandata. Nella pagina successiva sono elencati i costi: produzione e personalizzazione della tessera sanitaria (€ 2,50), gestione amministrativa (€ 0,99) e spedizione tramite Poste Italiane (€ 2,90). Il totale è 6,39 euro.

Nell’ultima pagina devono essere inseriti i dati della carta di credito: nome del titolare, numero, data di scadenza e codice CVV. I dati personali e di pagamento vengono inviati al server remoto e usati per altre attività illecite.

Il Ministero della Salute non invia mai email di sostituzione con richieste di pagamento online. La tessera sanitaria viene rinnovata automaticamente e spedita gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di residenza.

Fonte: CERT-AgID

Pubblicato il 30 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
30 giu 2026
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