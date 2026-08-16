 Agenti AI cinesi attaccano agenzie governative di Taiwan
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Agenti AI cinesi attaccano agenzie governative di Taiwan

Agenti AI basati su OpenClaw e Hermes, controllati da cybercriminali cinesi, hanno effettuato diversi attacchi contro agenzie governative di Taiwan.
Agenti AI cinesi attaccano agenzie governative di Taiwan
Sicurezza Business AI
Agenti AI basati su OpenClaw e Hermes, controllati da cybercriminali cinesi, hanno effettuato diversi attacchi contro agenzie governative di Taiwan.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il Ministro degli Affari Digitali di Taiwan ha confermato una serie di attacchi effettuati da agenti AI contro varie agenzie governative. Non sono stati individuati i responsabili, ma è molto probabile che l’intrusione nei sistemi informatici sia un’azione dimostrativa della Cina e delle sue capacità di guerra ibrida. Uno degli attacchi è stato descritto da Dream Security.

Attacco in autonomia con OpenClaw e Hermes

Il Ministro degli Affari Digitali ha spiegato che gli attacchi sono iniziati il 20 luglio, ma non hanno causato gravi danni (in pratica sono stati rilevati e contenuti). I risultati dell’indagine hanno mostrato che gli attacchi presentavano chiare caratteristiche di una fonte estera con l’uso di un approccio ibrido che combinava operazioni manuali con agenti AI.

Secondo Dream Security, cybercriminali cinesi hanno utilizzato agenti open source OpenClaw e Hermes per coordinare gli attacchi di 8 sub-agenti effettuati in quattro giorni. Gli agenti AI hanno identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, scoperto varie vulnerabilità e rubato un intero database che conteneva i dati di migliaia di dipendenti.

Usando gli username dei dipendenti hanno successivamente risolto i CAPTCHA e compromesso 85 account governativi. Utilizzando questi account, gli agenti AI hanno ottenuto l’accesso ad oltre 2.500 dati personali, la maggioranza dei quali appartengono a dipendenti delle agenzie. Gli attacchi sono stati quindi estesi ad alcuni fornitori del governo.

Gli agenti AI basati su OpenClaw e Hermes hanno assegnato compiti distinti ad ognuno degli 8 sub-agenti. Ciò dimostra che si possono effettuare attacchi coordinati completi (dall’inizio alla fine) in maniera automatica, senza l’intervento umano. L’accesso a potenti modelli open source consente di eseguire tali attività a costo quasi zero.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 16 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Dati delle carte di credito rubati con SpyNote e WindRelay

Dati delle carte di credito rubati con SpyNote e WindRelay
Anthropic spiega come funziona il watermark di Claude

Anthropic spiega come funziona il watermark di Claude
Google permette di rimuovere il watermark da Gemini

Google permette di rimuovere il watermark da Gemini
Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video

Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video
Dati delle carte di credito rubati con SpyNote e WindRelay

Dati delle carte di credito rubati con SpyNote e WindRelay
Anthropic spiega come funziona il watermark di Claude

Anthropic spiega come funziona il watermark di Claude
Google permette di rimuovere il watermark da Gemini

Google permette di rimuovere il watermark da Gemini
Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video

Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video
Luca Colantuoni
Pubblicato il
16 ago 2026
Link copiato negli appunti