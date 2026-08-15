Anthropic spiega come funziona il watermark di Claude

Anthropic è una delle aziende che ha deciso di sottoscrivere il codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI (in questo caso dai modelli Claude), uno degli obblighi previsti dall’AI Act in Europa. L’azienda californiana ha spiegato in dettaglio come funziona il watermark aggiunto al testo.

Watermark per gli output dei nuovi modelli dal 2 agosto

L’obbligo è in vigore per i nuovi modelli dal 2 agosto 2026. Anthropic applica il watermak al testo generato da Claude in tutto il mondo perché non è ancora disponibile un metodo affidabile per limitarne l’applicazione solo all’Europa. Per i modelli sul mercato prima del 2 agosto, l’obbligo sarà in vigore dal 2 dicembre 2026.

Il watermarking permette di indicare la generazione con l’intelligenza artificiale. Non è visibile all’utente, ma solo tramite tool dedicati. Anthropic utilizza una versione del SynthID-Text sviluppato da Google DeepMind. Viene applicato solo alle parole generate da Claude. Quando il chatbot corregge un testo scritto da una persona, il risultato è generalmente solo leggermente modificato, quindi l’intervento di Claude non è rilevabile.

Il watermark non ha nessun impatto sulle prestazioni del modello e non richiede token aggiuntivi (quindi il costo rimarrà lo stesso). Viene applicato unicamente all’output, per cui non c’è nulla che permetta di recuperare informazioni sull’utente, sulla sua organizzazione o sulle sue chat con Claude.

Anthropic offrirà in futuro una API che permette di rilevare il watermark e quindi di scoprire se un testo è stato generato da Claude. L’azienda californiana ammette che il watermark potrebbe essere rimosso. Su GitHub esistono vari tool per questo scopo. Il watermark indica solo se il testo è stato generato da Claude. Non dice nulla sulla proprietà o sulla paternità dell’opera.