Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video

Il plugin di Adobe raggruppa oltre settanta strumenti provenienti dall’intera suite creativa, come ritocco fotografico, generazione di immagini, montaggio video, impaginazione, gestione dei documenti, illustrazione e accesso all’archivio fotografico. Tutto accessibile senza aprire un altro programma, senza cambiare finestra, senza uscire dalla conversazione di ChatGPT.

Per chi lavora con i contenuti visivi è un cambiamento significativo. Per chi invece, non ha mai usato gli strumenti professionali di Adobe perché li ritiene troppo complessi, potrebbe essere l’occasione giusto per avvicinarsi.

Come attivare il plugin di Adobe su ChatGPT

Per attivare il plugin basta aprire la barra laterale di ChatGPT, si clicca sulla sezione dei plugin e si cerca Adobe. Il plugin si riconosce dal logo rosso su sfondo nero. Si aggiunge con un clic e si collega il proprio account Adobe.

Per accedere alla gamma completa di strumenti serve un abbonamento alla suite creativa di Adobe. Si può usare il plugin anche come ospiti, ma con funzionalità ridotte. Una volta collegato l’account, è sufficiente digitare il riferimento al plugin direttamente nel campo del prompt per attivarlo.

10 prompt per esplorare le capacità creative

Ecco dieci prompt che coprono la gamma delle possibilità, dalla creazione di grafiche social al montaggio video, dal ritocco fotografico alla generazione di presentazioni.

1. Creare grafiche professionali per i social partendo da un’idea

Esempio di prompt: Crea tre concetti per un carosello di immagini che promuova il menu autunnale di una caffetteria. Usa colori caldi autunnali, tipografia moderna e lascia spazio per il logo. Ogni concetto deve avere un’atmosfera distinta.

Questo prompt trasforma un’idea grezza, come vorrei delle grafiche per il menu d’autunno , in tre proposte visive complete con indicazioni di stile, colore e impaginazione.

2. Ritoccare una foto come un professionista

Esempio di prompt: Pulisci questa foto rimuovendo il rumore nello sfondo, migliora l’illuminazione e falla sembrare scattata da un fotografo professionista.

3.Trasformare appunti in una presentazione

Esempio di prompt: Trasforma questi appunti in una presentazione pulita e moderna di dieci slide con impaginazione professionale, icone ed elementi visivi.

Per chi ha il contenuto ma non ha la pazienza, o la competenza, di impaginarlo in una presentazione, il prompt fa comodo.

4. Crea un concept visivo completo

Esempio di prompt: sviluppa il concept visivo di un ufficio domestico di lusso ispirato al design scandinavo, utilizzando colori neutri, texture del legno e un arredamento minimalista.”

Utile per architetti, arredatori d’interni o chiunque stia ristrutturando e voglia visualizzare un’idea prima di realizzarla.

5. Modernizzare un logo

Esempio di prompt: modernizza questo logo mantenendolo riconoscibile. Crea tre varianti: una minimalista, una elegante e una giocosa.

6. Creare un montaggio cinematografico

Esempio di prompt: Usa questo materiale video per creare un montaggio in stile cinematografico con un ritmo drammatico, correzione del colore e titoli d’effetto.

7. Tagliare un video lungo in contenuti brevi

Esempio di prompt: Prendi questo video di venti minuti e ricava cinque clip brevi con aperture accattivanti, adatte ai formati verticali dei social.

Per chi produce contenuti video, trasformare un video lungo in clip brevi per le piattaforme social è uno dei compiti più ripetitivi e che porta via più tempo.

8. Crea un montaggio dei momenti migliori

Esempio di prompt: Trova i momenti più coinvolgenti di questo video e crea un montaggio di un minuto ottimizzato per i formati dei social.

9. Montare un video breve con effetti

Esempio di prompt: Trasforma questo materiale in un video di trenta secondi con tagli dinamici, sottotitoli, effetti di zoom, musica di sottofondo senza diritti d’autore e transizioni coinvolgenti.

10. Creare un documento strutturato a partire dai dati grezzi

Esempio di prompt: Crea un documento formattato a partire da questi dati grezzi, con una tabella organizzata e una struttura chiara.

La creatività diventa più accessibile

Il bello del plugin Adobe su ChatGPT non è nella potenza dei singoli strumenti, quelli esistevano già nelle applicazioni separate di Adobe. Sta nella semplicità dell’accesso. Descrivere a parole cosa si vuole ottenere e vedere il risultato materializzarsi nella stessa finestra in cui si stava conversando, è un’altra storia.

Per i professionisti che usano già Photoshop, Premiere e il resto della suite, il plugin non sostituisce gli strumenti completi, per i progetti che richiedono controllo preciso sui dettagli, le applicazioni dedicate restano indispensabili. Ma per i compiti intermedi, come creare una grafica social, ritoccare rapidamente una foto, montare un video promozionale, generare varianti di un logo, il plugin fa in trenta secondi ciò che nell’applicazione completa richiederebbe dieci minuti di navigazione tra menu e pannelli.

Per chi non è un professionista della grafica, la cosa è ancora più interessante. Strumenti che prima richiedevano mesi di apprendimento diventano accessibili attraverso una descrizione in linguaggio naturale. Non serve sapere come si usa una maschera di livello, come si applica una correzione del colore o come si monta un taglio a “J” nel montaggio video. Serve sapere cosa si vuole, e dirlo a ChatGPT.

Chiaramente i professionisti continueranno a fare cose che un prompt non può descrivere, ma per tutto ciò che sta nel mezzo, il plugin Adobe su ChatGPT è la risposta più accessibile attualmente disponibile.