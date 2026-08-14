Microsoft manda in pensione Mico, l'avatar AI di Copilot

Il grande rinnovamento di Copilot annunciato ieri da Microsoft mette fuori dai giochi Mico. È l’avatar AI associato alla modalità di interazione vocale con il chatbot, lanciato meno di un anno fa (esattamente a ottobre) e ora già mandato in pensione. Per dirla tutta, non si tratta di un vero e proprio addio, ma poco ci manca: verrà spostato sulla piattaforma Learn Live, di fatto fuori dal radar degli utenti.

Mico, il personaggio animato di Copilot Voice, verrà trasferito su Learn Live. La funzione Voice di Copilot non verrà eliminata. Potrai ancora parlare con Copilot, ma Mico non apparirà più durante le conversazioni dopo l’aggiornamento del tuo account.

Ciao Mico, è accaduto tutto così in fretta

Al debutto lo abbiamo paragonato a una sorta di nuovo Clippy (mai dimenticato, sempre nei nostri cuori). Il gruppo di Redmond riconosce che è stato utile per capire cosa significhino calore umano, espressività e come le persone desiderino interagire con l’intelligenza artificiale . Ciò nonostante, ha deciso di farlo fuori senza alcuna pietà. Qui sotto il nostro test al lancio.

Alcune delle impostazioni specifiche associate a Mico andranno inevitabilmente perse, come i colori e i look personalizzati. Per tenerne traccia, Microsoft consiglia semplicemente di catturare degli screenshot.

Via anche gli esperimenti di Copilot Labs

L’avatar animato non è l’unica caratteristica eliminata, c’è anche Copilot Labs, il laboratorio attraverso cui accedere alle funzionalità sperimentali dell’intelligenza artificiale. Sta per essere dismesso, sempre come esito della transizione in corso.

A proposito, che fine ha fatto Clippy?

L’assistente di Office (il vero nome è Clippit) è scomparso dai nostri schermi ormai quasi 20 anni fa. Oggi, per Microsoft è solo un vecchio asset da tirare fuori dal cilindro quando c’è bisogno di un effetto nostalgia, per uno sfondo di Teams, un pacchetto di sticker o un maglione brutto.