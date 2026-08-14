Docsity cambia il modo di studiare con appunti, quiz e strumenti AI per preparare gli esami

Preparare un esame significa spesso mettere insieme materiali diversi: appunti presi a lezione, dispense, slide, libri e schemi personali. Il problema non è soltanto trovare le informazioni, ma riuscire a ordinarle e capire quali argomenti meritano più attenzione. Docsity nasce proprio per rispondere a questa esigenza, mettendo a disposizione degli studenti documenti condivisi, quiz, video corsi e funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

La piattaforma si rivolge soprattutto a studenti universitari e liceali. Può essere utilizzata per cercare materiale su una materia, confrontare diversi appunti o trasformare un documento già in proprio possesso in uno strumento più semplice da ripassare.

Non sostituisce i libri, le lezioni o il programma indicato dal docente. Può però aiutare a gestire meglio il lavoro, soprattutto quando il materiale è molto e il tempo a disposizione inizia a ridursi.

Appunti e dispense organizzati per corso e materia

Il punto di partenza è l’archivio di documenti caricati dagli utenti. Su Docsity si possono cercare appunti, riassunti, esercizi, schemi, dispense e panieri legati a corsi e materie specifiche.

La ricerca può essere affinata anche in base all’università, al corso di studi o al professore. È un aspetto utile per chi non cerca informazioni generiche, ma materiali vicini al programma seguito durante le lezioni.

Consultare gli appunti di altri studenti può servire in diversi momenti. Prima di iniziare lo studio, permette di farsi un’idea della struttura dell’esame. Durante la preparazione, può aiutare a confrontare i propri appunti con un’altra sintesi. Negli ultimi giorni, invece, può offrire uno schema più rapido da utilizzare per il ripasso.

I documenti condivisi non vanno però considerati automaticamente completi o corretti. Ogni studente prende appunti in modo diverso e può dare più spazio ad alcuni temi rispetto ad altri. Per questo è sempre opportuno confrontare i materiali con il programma ufficiale, le indicazioni del docente e i testi consigliati.

La piattaforma prevede sia contenuti accessibili attraverso un sistema di punti sia documenti disponibili nello Store. Gli utenti possono ottenere punti svolgendo alcune attività, tra cui la condivisione dei propri materiali. Chi possiede i diritti sui contenuti caricati può inoltre proporli in vendita, definendone il prezzo.

Docsity AI aiuta a rielaborare i materiali

Alla raccolta di documenti si affiancano le funzioni di Docsity AI, pensate per lavorare sui file caricati dallo studente. L’obiettivo è rendere più semplice la fase di organizzazione e ripasso, senza costringere l’utente a partire ogni volta da una pagina bianca.

Da un documento è possibile generare un riassunto, una mappa concettuale o una serie di domande. Lo studente può anche interrogare il contenuto, chiedendo chiarimenti su un passaggio o una spiegazione più semplice di un concetto.

Il riassunto può essere utile quando si vuole ottenere una prima sintesi di una dispensa lunga. La mappa concettuale, invece, permette di vedere con maggiore immediatezza i collegamenti tra i diversi argomenti. I quiz aiutano a verificare quanto è rimasto dopo la lettura.

Queste funzioni sono particolarmente interessanti quando vengono usate in modo attivo. Limitarsi a leggere un riassunto generato automaticamente rischia di essere poco efficace. Correggerlo, aggiungere note, modificare la mappa e provare a rispondere alle domande senza consultare il testo può invece trasformarlo in un vero strumento di studio.

I risultati prodotti dall’intelligenza artificiale richiedono comunque un controllo. Una frase può risultare poco chiara, un dettaglio può essere semplificato troppo o un collegamento può non rispecchiare il modo in cui l’argomento è stato affrontato durante il corso. La revisione dello studente resta quindi una parte essenziale del lavoro.

Le funzioni AI sono comprese nei piani Premium. La piattaforma mette inoltre a disposizione una modalità di prova per valutarne il funzionamento prima di scegliere un eventuale abbonamento.

Quiz e community per verificare la preparazione

Lo studio non finisce quando gli appunti sono stati letti. Per capire se un argomento è stato davvero assimilato bisogna riuscire a spiegarlo, collegarlo ad altri concetti e rispondere a domande senza avere il testo davanti.

Per questo Docsity include quiz e spazi di confronto tra studenti. La community consente di pubblicare domande, consultare risposte e cercare indicazioni su temi specifici. Non tutte le risposte hanno lo stesso livello di approfondimento, ma il confronto può essere utile per individuare dubbi che durante la lettura erano passati inosservati.

Un possibile metodo consiste nel partire dagli appunti, creare una sintesi e usare i quiz soltanto in un secondo momento. In questo modo le domande non diventano un esercizio meccanico, ma servono a mettere alla prova la preparazione.

Il vantaggio di Docsity sta quindi nella possibilità di riunire più attività nello stesso ambiente. Si può cercare un documento, confrontarlo con i propri materiali, trasformarlo in una mappa e verificare la preparazione con alcune domande.

Docsity AI è disponibile anche su Android e iOS

Docsity può essere utilizzata anche da smartphone attraverso le app disponibili per Android e iOS. L’app permette di registrare le lezioni, fotografare libri, lavagne o appunti scritti a mano, caricare PDF, slide, collegamenti e video e trasformare questi contenuti in riassunti, mappe concettuali, appunti strutturati e flashcard.

La funzione di registrazione consente di salvare una lezione e ottenere una trascrizione organizzata, mentre il riconoscimento del testo permette di digitalizzare anche fotografie e pagine cartacee. I materiali creati vengono raccolti in una dashboard personale, dove possono essere rinominati, ordinati con tag e recuperati durante il ripasso. Grazie alla sincronizzazione con la versione web, è possibile iniziare il lavoro dallo smartphone e continuare successivamente dal computer.

L’app Docsity AI è scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store, con acquisti in-app per l’accesso ad alcune funzioni e ai piani disponibili. La versione iOS è progettata per iPhone, mentre quella Android può essere installata sui dispositivi compatibili attraverso lo store di Google.

Il risultato dipende però dall’uso che se ne fa. La piattaforma può semplificare l’organizzazione e ridurre il tempo necessario per preparare schemi e quiz. Non elimina la necessità di studiare, verificare le informazioni e adattare ogni materiale alle richieste del proprio esame.

In collaborazione con Docsity AI