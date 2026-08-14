Claude down il 14 agosto: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Gli utenti di Claude stanno segnalando un down del servizio. C’è un picco di feedback inviati al portale Downdetector. Non sono tante a tal punto da considerare il blackout esteso, ma monitoreremo la situazione pubblicando tutti gli aggiornamenti in questo articolo.

Provando ad accedere alla statu status dashboard del chatbot di Anthropic ( status.claude.com ) viene mostrato un messaggio di errore che potrebbe avere a che fare con un certificato HTTPS. È la pagina a cui far riferimento quando ci sono anomalie, quella attraverso cui vengono confermati eventuali blocchi o malfunzionamenti, così come gli interventi tecnici per risolverli.

Il volume delle segnalazioni inviate a Downdetector è in forte diminuzione, quasi azzerato. Abbiamo fatto un test ed effettivamente Claude risponde senza problemi alle nostre domande. Persiste invece l’errore mostrato dalla dashboard.

Possiamo considerare risolto il breve down di Claude. La dashboard continua a restituire un messaggio di errore. Ecco quanto ci fa sapere Chrome.

In genere status.claude.com utilizza la crittografia per proteggere le tue informazioni. Questa volta, quando Chrome ha provato a connettersi a status.claude.com, il sito web ha restituito credenziali insolite e non corrette. È possibile che un attaccante stia cercando di spacciarsi per il sito status.claude.com oppure che una schermata di accesso alla rete Wi-Fi abbia interrotto la connessione. Le tue informazioni sono ancora al sicuro perché Chrome ha interrotto la connessione prima che avvenissero scambi di dati.