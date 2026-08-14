Google lancia Gemini 3.7 Flash, il nuovo modello AI costa la metà

Ormai non passa giorno senza che un protagonista del settore AI presenti un nuovo modello, elogiandone le abilità: oggi tocca a Gemini 3.7 Flash. Google lo descrive come quello più intelligente e affidabile per la programmazione e gli agenti . Sulla carta offre miglioramenti significativi per i flussi di lavoro legati al codice, con un prezzo di lancio dimezzato rispetto a quello della versione precedente per milione di token.

Gemini 3.7 Flash, lo sviluppo AI corre veloce

La parte più interessante della notizia è forse quella relativa alla tempistica: sono trascorse solo tre settimane dal lancio di 3.6 Flash. È lo stesso gruppo di Mountain View a sottolinearlo, per rimarcare come il processo di sviluppo e addestramento sia ormai collaudato a tal punto da poter ridurre fortemente i tempi. Il grafico qui sotto mette a confronto le prestazioni nel coding (ad esempio debugging e risoluzione dei problemi) con quelle delle principali alternative disponibili.

Stando a quanto dichiarato da Google, un ambito in cui eccelle è quello della programmazione web, dove Gemini 3.7 Flash è in grado di generare layout funzionali e applicazioni complete con poche istruzioni (qui sotto c’è un gioco). Può dar vita a interfacce fedeli a quelle descritte nei prompt, anche replicando ciò che vede in un’immagine. Lo stesso vale per la gestione dei compiti che hanno a che fare con materie complesse come finanza, diritto e bioscienze.

Per quanto riguarda il prezzo, sarà disponibile a 0,75 dollari per milione di token di input e 3,75 dollari per milione di token in output, fino alla fine dell’anno. È comunque del tutto probabile che per allora sia già arrivato un modello più evoluto.

In merito alla disponibilità, Gemini 3.7 Flash è integrato fin da subito in Gemini Spark, l’agente AI presentato a fine maggio durante l’evento I/O e accessibile a chi ha un abbonamento alle sottoscrizioni AI Pro e Ultra. Infine, sul fronte della sicurezza, è da segnalare che Google ha implementato limitazioni mirate per evitare abusi legati a reati chimici, biologici, radiologici, nucleari e informatici.