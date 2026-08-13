L'assistente AI di Ford verifica il livello di carburante

Ford ha avviato la distribuzione di una nuova versione dell’app ufficiale che include un assistente AI in grado di rispondere a varie domande degli automobilisti. Il chatbot può fornire risposte dettagliate sullo stato del veicolo, tra cui il livello di carburante e la pressione degli pneumatici. Nel corso del 2027 verrà integrato direttamente nel sistema di infotainment.

Assistente AI nell’app di Ford

L’assistente AI sarà disponibile gradualmente per circa 8 milioni di clienti che hanno un veicolo con modem integrato (Ford e Lincoln). Non è noto se arriverà anche in Europa. Dato che l’app è associata al veicolo non è necessario indicare anno del modello e altre informazioni. L’utente può subito fare domande testuali o caricando un’immagine.

L’assistente AI offre un supporto immediato e personalizzato, consentendo di accedere rapidamente alle informazioni del manuale d’uso e di risparmiare tempo nella ricerca. Tramite l’app si collega alla telemetria in tempo reale, analizza i dati e fornisce informazioni utili. Può aiutare anche l’utente nella risoluzione di eventuali problemi oppure avvisare se il livello di carburante o di carica non è sufficiente per raggiungere la destinazione.

Non è noto il modello, ma Ford aveva detto che l’assistente AI può funzionare con i modelli di vari provider. L’azienda statunitense sottolinea che la “vera magia” ci sarà nel 2027, quando la tecnologia migrerà dall’app alla dashboard dei veicoli. Sarà quindi direttamente integrata nell’esperienza di guida.

L’uso dell’assistente AI tramite app è gratuito. Non è noto se verrà offerto in abbonamento quando sarà integrato nel sistema operativo delle automobili. Nel frattempo, la Digital Experience dei veicoli Ford e Lincoln offrirà l’accesso a Gemini (che sostituisce Google Assistant). In questo caso serve l’abbonamento ai Connected Services.