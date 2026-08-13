Social media: Meta ha chiuso 750.000 account in Australia

Un recente report ufficiale conferma che molti utenti con età inferiore a 16 anni possono ancora accedere ai social media in Australia, in quanto i provider non rispettano la legge. Meta ha pubblicato alcuni dati per dimostrare la sua buona volontà e i risultati positivi ottenuti. L’azienda di Menlo Park ha inoltre ribadito che la verifica dell’età dovrebbe essere effettuata a livello di app store o sistema operativo.

Chiusi oltre 750.000 account fino al 30 giugno

La legge australiana, nota come Social Media Minimum Age Act, viene applicata dal 10 dicembre 2025. Meta aveva già iniziato a bloccare iscrizioni e accesso agli utenti con meno di 16 anni dal 4 dicembre. Nelle quattro settimane successive aveva chiuso quasi 550.000 account su Instagram, Facebook e Threads.

L’azienda di Menlo Park ha fornito oggi dati aggiornati al 30 giugno 2026. Gli account chiusi sono 756.000 in totale: 462.000 su Instagram e 294.000 su Facebook (non sono più indicati quelli su Threads). Questi dati sono stati comunicati all’autorità australiana (eSafety Commissioner).

Meta spiega che l’identificazione degli account aperti dai minori di 16 anni non è semplice. Viene quindi utilizzata una combinazione di strumenti:

Rilevamento proattivo basato sull’intelligenza artificiale : l’AI analizza profili, post, commenti, biografie e didascalie per cecare indizi contestuali che possano suggerire l’uso dell’account da parte dei minori di 16 anni (ad esempio feste di compleanno o menzioni di voti scolastici)

: l’AI analizza profili, post, commenti, biografie e didascalie per cecare indizi contestuali che possano suggerire l’uso dell’account da parte dei minori di 16 anni (ad esempio feste di compleanno o menzioni di voti scolastici) Segnalazioni semplificate : ora è più semplice per genitori e utenti segnalare un account sospetto di un minore, sia nelle app che tramite il centro assistenza per Facebook e Instagram

: ora è più semplice per genitori e utenti segnalare un account sospetto di un minore, sia nelle app che tramite il centro assistenza per Facebook e Instagram Revisione delle segnalazioni tramite AI : le segnalazioni relative ad account di minori sono ora integrate da una revisione basata sull’intelligenza artificiale che garantisce maggiore precisione e risoluzioni più rapide rispetto alla sola revisione umana

: le segnalazioni relative ad account di minori sono ora integrate da una revisione basata sull’intelligenza artificiale che garantisce maggiore precisione e risoluzioni più rapide rispetto alla sola revisione umana Prevenzione delle nuove registrazioni : i sistemi sono stati potenziati per rilevare e impedire la creazione di un nuovo account dopo la rimozione del precedente

: i sistemi sono stati potenziati per rilevare e impedire la creazione di un nuovo account dopo la rimozione del precedente Classificazione per età su App Store: la classificazione delle app sullo store di Apple indica l’età minima di 16 anni

L’azienda californiana sottolinea che continuerà a sviluppare nuovi metodi per determinare l’età in modo più affidabile, evidenziando però che l’approccio attuale è sbagliato. Meta suggerisce ancora una volta che la verifica dell’età dovrebbe essere effettuata a livello di sistema operativo o app store, non per singola app. In pratica durante la configurazione iniziale del dispositivo o quando viene scaricata la prima app.