Claude in Chrome diventa una sessione di Claude Cowork

Anthropic ha annunciato una nuova versione dell’estensione Claude per Chrome che permette di eseguire sessioni di Claude Cowork direttamente nel pannello laterale. Gli utenti possono quindi avviare un’attività nel browser e continuarla nell’app desktop, mobile o web. È tuttavia necessario sottoscrivere un abbonamento.

Come funziona Claude Cowork nel pannello laterale di Chrome

Claude per Chrome è un’estensione disponibile da quasi un anno che permette di usare l’assistente AI direttamente nella barra laterale del browser di Google. Gli utenti possono sfruttare le capacità agentiche del modello AI per automatizzare l’esecuzione di varie attività. Claude legge le pagine web e interagisce con i contenuti, cliccando sui link, digitando testo, navigando tra le pagine, compilando moduli, utilizzando le credenziali di accesso (se autorizzato).

Claude può inoltre interagire con le applicazioni direttamente dal browser attraverso i connettori. Le sessioni nel pannello laterale di Chrome sono separate da quelle nelle app di Claude, quindi il contesto e le conversazioni non venivano sincronizzati tra le piattaforme. Anthropic ha aggiornato l’estensione e ora il pannello laterale esegue la stessa sessione di Claude Cowork.

Dato che le sessioni sono associate all’account e non al singolo dispositivo, l’utente può iniziare a lavorare in Chrome e continuare su desktop, web e dispositivi mobili. Ad esempio, Claude in Chrome può leggere le fatture dai portali dei fornitori e creare un foglio di calcolo. L’utente può successivamente riprendere la sessione su desktop e aggiungere altre fatture dal dispositivo.

Per velocizzare le attività e ridurre le interruzioni è presente l’approvazione automatica. Claude non chiederà il permesso per eseguire la maggioranza delle azioni, ma verrà effettuato un controllo di corrispondenza con le richieste iniziali. L’assistente chiede comunque il permesso per le azioni più pericolose, come la condivisione dei dati personali o gli acquisti. Anthropic avverte che c’è sempre il rischio di attacchi prompt injection (istruzioni nascoste nelle pagine web che Claude eseguirà in automatico).

La nuova versione di Claude per Chrome con sessioni di Claude Cowork richiede un abbonamento Max o Teams. Il piano Pro verrà aggiunto nelle prossime settimane. Ovviamente serve Chrome per desktop. L’estensione non è disponibile per Android, iOS o altri browser basati su Chromium.