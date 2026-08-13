Data center nello spazio per l'AI, l'impatto ambientale preoccupa

Per alimentare l’intelligenza artificiale senza esaurire le risorse terrestri, i colossi del settore spaziale e della tecnologia vogliono installare data center in orbita. Ma anche lì, l’impatto sul clima potrebbe rivelarsi molto dannoso.

È ormai un fatto ben noto. I data center AI sono diventati una voragine energetica. Al punto che entro il 2030 potrebbero rappresentare fino al 17% del consumo elettrico negli Stati Uniti. Per rispondere a questa domanda, gli operatori si precipitano verso le energie fossili, mentre immense quantità d’acqua vengono prelevate da bacini già sotto pressione per raffreddare i server.

Di fronte a questa situazione, diversi progetti di data center orbitali, portati avanti da SpaceX, Blue Origin o ancora Google, vedono la luce. L’obiettivo è sfruttare un’energia solare disponibile in modo continuativo. Ma queste iniziative rischiano di avere impatti colossali.

Il numero di lanci potenzialmente moltiplicato per 100

Da diversi mesi, gli scienziati si preoccupano degli effetti di queste costellazioni sul cielo notturno, poiché potrebbero rendere semplicemente impossibili alcune osservazioni dalla superficie terrestre. Questa luce artificiale potrebbe inoltre disturbare la navigazione di alcune specie migratorie abituate a orientarsi grazie alle stelle.

Stessa constatazione per l’essere umano, l’esposizione a una maggiore luminosità notturna è associata a disturbi del sonno o squilibri ormonali.

E non è tutto. Oggi, circa 19.000 satelliti, attivi o fuori uso, orbitano attorno alla Terra. Se l’insieme dei progetti di data center vedrà effettivamente la luce, il numero di lanci, e quindi di rientri atmosferici, potrebbe essere moltiplicato per 100 rispetto ai livelli attuali.

Inquinamento in aumento

Nel dettaglio, SpaceX potrebbe aver bisogno di fino a 77.000 voli del suo megarazzo Starship, rivela Space.com in un’inchiesta. Ciò equivale a 15.300 all’anno. A titolo di confronto, nel 2025 hanno avuto luogo 324 lanci orbitali. Eppure, ogni decollo rilascia circa 76.000 tonnellate di CO2 equivalente nell’atmosfera, all’incirca quanto emettono 17.727 automobili in un anno.

Questi lanci rischiano anche di liberare carbonio nero, una fuliggine che si accumula ad alta quota. E a differenza di quanto avviene al livello del suolo, dove la pioggia e il vento ripuliscono l’aria in poche settimane, questo inquinamento impiega circa tre anni per dissiparsi nell’alta atmosfera, secondo gli scienziati.

Anche il fine vita dei satelliti pone interrogativi. Questi apparecchi, previsti per essere sostituiti ogni cinque anni, si consumano rientrando nell’atmosfera. Con un peso atteso di circa 7,5 tonnellate ciascuno, contro gli 800 chili di un satellite Starlink classico, libereranno quantità massicce di ossido di alluminio, che favorisce la degradazione dello strato di ozono. Fattori che vengono ovviamente taciuti dai colossi della tecnologia.