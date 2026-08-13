Tra un post in cui annuncia il rilascio di Grok 4.6 e un altro dedicato al lancio di Grok Bot, Elon Musk ha trovato il tempo di condividere alcuni deepfake AI che lo vedono direttamente protagonista. A quanto pare, il fatto che la sua immagine venga data in pasto agli algoritmi non è un problema.

Evidentemente, Elon Musk non ha paura dei deepfake

La piattaforma è ovviamente la sua, X, dove lo status di proprietario gli conferisce la libertà di fare ciò che vuole. Eccolo allora pubblicare un video in cui danza per strada con un completo che fa un po’ Willy Wonka e un po’ The Mask, sulle note di Soul Bossa Nova di Quincy Jones. L’ambientazione e i colori sono quelli vintage di mezzo secolo fa, ma le strade sono invase dai robot di Tesla.

L’atmosfera è quella da sigla di serie TV di un tempo. C’è anche il titolo: “Elon Musk, man who bought the UK”. Il riferimento alla politica britannica è chiaro. Il sottotesto è quello dell’uomo più ricco al mondo che compra un Paese. Come si intuisce da un watermark sul filmato, dovrebbe essere stato condiviso in origine dal profilo DDF (@DumbFxckFinder).

Oltre alla clip che lo vede anche mettersi alla guida di un Cybertruck con un salto mortale (la vettura è rigorosamente personalizzata con la bandiera del Regno Unito) e rincorso da un gruppo di signore, Musk ne ha appena pubblicata un’altra, una carrellata da oltre cinque minuti e mezzo in cui è un po’ Peaky Blinders, un po’ moderno cowboy e un po’ astronauta su Marte. Il tutto senza alcuna informazione di contesto, ma è quasi superfluo specificarlo.

In questo caso, il brano di sottofondo è STAND BY ME di , ovviamente generato con l’AI e caricato su YouTube.