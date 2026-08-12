SpaceXAI Grok 4.6: prestazioni simili a GPT-5.6 Sol

Dopo aver annunciato Grok Bot, SpaceXAI ha svelato Grok 4.6. Il nuovo modello AI migliora ulteriormente le prestazioni del precedente Grok 4.5, mantenendo lo stesso prezzo. È quindi molto più economico dei modelli concorrenti.

Grok 4.6 offre prestazioni simili a GPT-5.6 Sol

Grok 4.6 è un modello specializzato nell’esecuzione agentica e di progetti interattivi. Può gestire attività complesse in diverse fasi, tra cui la ricerca di un argomento, l’elaborazione delle informazioni e l’analisi di codice. Le capacità sono ovviamente migliori rispetto al precedente Grok 4.5. In base ai benchmark pubblicati da SpaceXAI, il modello offre prestazioni equivalenti o superiori a quelle di GPT-5.6 Sol e molto vicine a quelle di Claude Fable 5.

Grok 4.6 è particolarmente efficace nel trasformare un’idea di prodotto generica in una prima versione funzionante. È in grado di esplorare ambiti sconosciuti, strutturare l’applicazione, implementare le interazioni principali e continuare a perfezionare il risultato attraverso diversi cicli di feedback.

L’azienda di Elon Musk sottolinea che sono state migliorate e calibrate le protezioni di sicurezza in linea con le capacità del modello. Su questo punto non ci sono molti dettagli. Nel comunicato ufficiale viene solo specificato che Grok 4.6 può scrivere il codice delle patch per le vulnerabilità software.

Il modello è accessibile tramite Grok Build, Grok Bot, API e Cursor. I prezzi sono 2 dollari per un milione di token in input e 6 dollari per un milione di token in output. A titolo di confronto, i prezzi di GPT-5.6 Sol sono 5 e 30 dollari, rispettivamente. Quelli di Claude Fable 5 sono invece 10 e 50 dollari, rispettivamente.