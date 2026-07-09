Grok 4.5 di SpaceXAI punta su prezzo e velocità

È il primo modello AI dopo l’IPO da 2,1 trilioni di dollari. SpaceXAI ha appena rilasciato Grok 4.5 e Musk lo ha immediatamente confrontato con il rivale che più gli piace prendere di mira: È un modello di classe Opus, ma più veloce, più efficiente nei token e a costo inferiore , ha scritto su X, la piattaforma social che è una sussidiaria di SpaceXAI. Che è anche la piattaforma dove Grok vive. Che è anche la piattaforma che Musk possiede. Nessun conflitto di interessi nel valutare il proprio prodotto sulla propria piattaforma.

Le prestazioni dichiarate di Grok 4.5

SpaceXAI posiziona Grok 4.5 come un modello tuttofare: coding, costruzione di app, lavoro d’ufficio, ricerca, scrittura, ecc. I benchmark pubblicati mostrano competitività con i modelli di punta dei concorrenti, anche se non al livello del migliore della classe.

Musk ha aggiunto: La nostra valutazione interna è che Grok 4.5 è approssimativamente paragonabile a Opus 4.7, ma molto più veloce. La combinazione di capacità, velocità superiore e costo inferiore è ciò che lo rende competitivo.

Our internal assessment is that Grok 4.5 is roughly comparable to Opus 4.7, but much faster. The combination of capability, faster speed and lower cost is what makes it competitive. We are closing the loop on real-world usefulness, not benchmarks. Hardcore engineers at Tesla &… https://t.co/FqoJzHkrRY — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2026

I prezzi

Grok 4.5 costa 2 dollari per milione di token in input e 6 dollari per milione in output. Opus 4.7 di Anthropic costa 5 dollari in input e 25 in output. Sol di OpenAI, il più costoso, costa 5 dollari in input e 30 in output. Luna, il più economico, costa 1 dollaro in input e 6 in output.

Se le capacità corrispondono alla retorica, Grok 4.5 è significativamente più economico di Opus a prestazioni paragonabili. SpaceXAI dice che il modello ha un’efficienza nei token doppia rispetto ai modelli concorrenti — il che ridurrebbe ulteriormente il costo effettivo per gli utenti.

È una settimana piena per i modelli AI. OpenAI ha rilasciato GPT-5.6, il modello il cui lancio era stato limitato dall’amministrazione Trump per preoccupazioni di sicurezza. Per Anthropic, il confronto è meno lusinghiero di quanto Musk vorrebbe. Opus 4.8, non 4.7, è il modello di punta attuale. E Fable 5 e Mythos 5, i modelli che hanno le capacità di cybersicurezza più forti al mondo, sono una categoria con cui Grok non può competere. Musk confronta Grok con la versione precedente di Opus, non con quella attuale. È un dettaglio che dice molto.

Ma il prezzo è il prezzo: 2 dollari vs 5 dollari in input, 6 dollari vs 25 in output. Se Grok 4.5 mantiene le promesse sulle prestazioni, è la scelta economica per chi non ha bisogno del modello più potente in assoluto ma vuole qualcosa di competitivo a un terzo del costo.