OpenAI GPT-Live: conversazioni vocali più naturali

OpenAI ha annunciato GPT-Live, una nuova generazione di modelli vocali che permettono una conversazione più naturale. Sfrutta un’architettura full-duplex, quindi è possibile parlare e ascoltare allo stesso tempo. Sono disponibili due versioni, una per gli abbonati e una gratuita per tutti, accessibili tramite la funzionalità ChatGPT Voice.

Nuova era di interazione uomo-AI

OpenAI sottolinea che GPT-Live rappresenta una nuova era di interazione uomo-AI. La versione originale di ChatGPT Voice utilizzava tre modelli in serie: un modello speech-to-text per la trascrizione della voce, un modello linguistico complesso per generare la risposta e un modello text-to-speech per convertirla in voce. Questo approccio aveva però un costo: alcune informazioni potevano andare perse e le risposte risultavano lente e poco fluide.

Per la Advanced Voice Mode di ChatGPT è stato usato un singolo modello, consentendo di ridurre la latenza. Era però necessario attendere una pausa dell’utente per rispondere e, in alcuni casi, poteva interrompere erroneamente l’utente. GPT-Live risolve questi problemi. L’architettura full-duplex permette di elaborare l’input mentre viene generato l’output. In pratica si ottiene una conversazione più naturale, come tra due persone.

GPT-Live può anche delegare i compiti, come una ricerca web o un ragionamento, a GPT-5.5 in background. Come detto, i modelli sono due: GPT-Live-1 è disponibile per gli abbonati Go, Plus e Pro, mentre GPT-Live-1 mini è gratis per tutti. Entrambi sono accessibili da web o tramite ChatGPT per Android e iOS.

È possibile scegliere il livello di ragionamento (istantaneo, medio e veloce), la lingua e nove voci. ChatGPT Voice può fornire anche risposte visuali tramite card (risultati sportivi, valori azionari, meteo e altro). Accetta inoltre testo, immagini e file durante la conversazione. Non è ancora supportata la condivisione di schermo e video (deve essere usata la Advanced Voice Mode).

OpenAI ha implementato diverse protezioni per rilevare argomenti pericolosi, quindi vengono fornite risposte adeguate o blocca completamente la conversazione. I genitori possono impedire l’accesso a ChatGPT Voice tramite i controlli parentali. Altri filtri bloccano le impersonificazioni, ovvero risposte con voci di persone reali.