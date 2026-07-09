Su Google Foto arriva Video Remix, il nuovo editor AI per i video

Un video girato al buio può essere illuminato dalla luce del mattino. Un salotto può trasformarsi in una serra tropicale. Una semplice clip può assumere l’aspetto di un acquerello, di uno schizzo a matita o di un dipinto a olio. Con Video Remix, Google Foto introduce un nuovo strumento basato su Gemini Omni che permette di modificare e reinventare i video senza alcuno sforzo. Non servono competenze di editing, basta aprire Google Foto, andare nella tab “Crea,” e Video Remix fa il resto.

Cosa si può fare con Video Remix

Con Video Remix è possibile schiarire clip scure con effetti di luce diversi, ad esempio bagliore mattutino, luce calda, illuminazione da studio. Si possono anche sostituire gli sfondi, cambiare lo sfondo di un video con un ambiente diverso, tipo una serra, una spiaggia, un bosco. Grazie agli Stili artistici, inoltre, è possibile trasformare il video in acquerello, schizzo a matita grezza, pittura a olio.

Creare clip video belle non dovrebbe richiedere competenze professionali o ore di editing , dice Google. Con Video Remix, potete trasformare video ordinari in momenti da condividere in pochi tocchi.

Disponibilità

Il rollout inizia oggi per gli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra. Purtroppo però l’Europa non è nella lista iniziale.

Per anni Google Foto è stato il posto dove conservare i ricordi. Ora vuole diventare anche il luogo in cui quei ricordi vengono trasformati. Mentre Adobe integra Firefly nei suoi programmi, Meta porta Muse Image su Instagram e Apple arricchisce la Fotocamera con nuove funzioni AI, Google sceglie una strada diversa. Porta l’intelligenza artificiale direttamente dove si trovano già tutte le loro foto e i loro video. È una scelta apparentemente semplice, ma spesso è la comodità, più dei benchmark, a decretare il successo di uno strumento.