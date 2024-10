ChatGPT Plus: modalità Advanced Voice in Italia

OpenAI ha annunciato la disponibilità in Europa della Advanced Voice Mode di ChatGPT. Utilizzando l’app per Android e iOS, gli utenti italiani potranno avere una conversazione naturale con il chatbot, come dimostrato durante la presentazione di maggio. È tuttavia necessario sottoscrivere l’abbonamento Plus.

Nove voci per parlare con ChatGPT

La modalità vocale avanzata non era disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Il rollout è avvenuto gradualmente nel corso degli ultimi mesi. Da stamattina è accessibile agli abbonati Plus in Europa (intesa come CEE), Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. In futuro dovrebbe essere disponibile gratuitamente, ma per adesso serve l’abbonamento.

Well yes. All Plus users in the EU, Switzerland, Iceland, Norway, and Liechtenstein now have access to Advanced Voice. https://t.co/AC6mdd1Lkf — OpenAI (@OpenAI) October 22, 2024

La modalità vocale avanzata sfrutta le capacità audio native del modello GPT-4o. Gli utenti possono avere una conversazione naturale in tempo reale. Se la funzionalità è disponibile verrà mostrata una sfera blu al centro dello schermo. Al primo utilizzo è necessario scegliere la voce di ChatGPT (può essere cambiata nelle impostazioni), ognuna della quale ha tono e carattere distinti. Al momento sono nove: Arbor, Breeze, Cove, Ember, Juniper, Maple, Sol, Spruce e Vale.

C’è un limite di uso giornaliero. OpenAI non specifica la durata massima, ma l’utente vedrà un avviso quando mancano 15 minuti. È possibile mantenere la conversazione in background e ripristinare la conversazione precedente. Le clip audio possono essere cancellate e non vengono utilizzate per l’addestramento dei modelli.

Tra le voci manca Sky. OpenAI ha negato che si tratta di un’imitazione della voce di Scarlet Johansson, ma è stata successivamente eliminata.