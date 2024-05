OpenAI disattiva la voce Sky di ChatGPT

OpenAI ha temporaneamente eliminato la voce Sky tra le cinque disponibili per ChatGPT. La funzionalità Voice Mode è stata introdotta a fine settembre 2023, ma il recente annuncio del modello GPT-4o ha permesso a molti utenti di notare una certa simiglianza con la voce di Scarlett Johansson, ovvero di Samantha, l’intelligenza artificiale nel film Her (Lei) del 2013.

Durante la presentazione di GPT-4o sono state mostrate le nuove capacità vocali di ChatGPT. La voce non è più robotica, ma può avere varie tonalità. L’interazione è inoltre più naturale, come avviene tra esseri umani. Non sono però cambiate le voci disponibili da settembre 2023: Breeze, Cove, Ember, Juniper e Sky. Quest’ultima si può ascoltare nel seguente video:

Il CEO Sam Altman aveva dichiarato che Her è uno dei suoi film preferiti. Dopo l’annuncio del nuovo modello ha pubblicato un post su X con la parola “her”. Durante un’intervista con The Verge, la CTO Mira Murati ha sottolineato che la voce Sky non è un’imitazione della voce di Scarlet Johansson.

L’azienda californiana ha deciso di rimuovere l’opzione, senza tuttavia spiegare il motivo. Non risulta al momento un possibile problema legale.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.

Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L

— OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024