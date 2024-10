Panoramiche AI di Google: arrivano gli annunci pubblicitari

Il colosso di Mountain View sta apportando una novità significativa alle sue panoramiche generate dall’intelligenza artificiale, le cosiddette “Ai Overviews“: l’introduzione degli annunci pubblicitari. D’ora in poi, quando gli utenti cercheranno informazioni su Google, potrebbero imbattersi in suggerimenti per l’acquisto di prodotti correlati alla loro query.

Ad esempio, se un utente chiede consigli su come rimuovere una macchia di vino dai pantaloni, la panoramica AI potrebbe includere dei prodotti sponsorizzati che possono aiutare a risolvere il problema. Secondo Craig Ewer, portavoce di Google, questi annunci appariranno solo se la domanda ha un “risvolto commerciale“.

Test e rollout degli annunci pubblicitari nelle panoramiche AI

Google ha iniziato a testare gli annunci pubblicitari nelle tanto contestate panoramiche AI a maggio, ma ha deciso di procedere con un rollout completo poiché ritiene che questa funzione aiuti le persone a “connettersi rapidamente con aziende, prodotti e servizi pertinenti per compiere il passo successivo nel momento esatto in cui ne hanno bisogno“.

Al momento, gli annunci pubblicitari sono visibili solo nelle panoramiche AI negli Stati Uniti su dispositivi mobili. Anche Microsoft ha adottato una strategia simile, includendo annunci nel chatbot Copilot e modificando recentemente il modo in cui vengono visualizzati nelle risposte.

Modifiche alla formattazione delle panoramiche AI e introduzione delle pagine di ricerca organizzate dall’IA

Oltre all’introduzione degli annunci pubblicitari, Google sta apportando alcune modifiche alla formattazione delle panoramiche AI. In seguito a un test condotto ad agosto, il motore di ricerca mostrerà in modo più evidente le pagine web citate sul lato destro del riepilogo, poiché ha riscontrato un “aumento del traffico verso i siti web di supporto rispetto al design precedente“.

Inoltre, Google sta introducendo le pagine di ricerca organizzate dall’intelligenza artificiale, una funzione che visualizza una pagina di risultati personalizzata con informazioni pertinenti invece di mostrare solo un elenco di link. Questa novità è attualmente disponibile solo su dispositivi mobili negli Stati Uniti per le ricerche relative a ricette e idee per i pasti.