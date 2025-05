iPhone 18: quattro modelli nel 2026 e due nel 2027

A partire dal prossimo anno, Apple annuncerà solo i modelli più costosi a settembre. Secondo le fonti di The Information, nel 2026 arriveranno sul mercato iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole. Nel primo trimestre 2027 toccherà agli iPhone 18 e iPhone 18e. In occasione del 20esimo anniversario è previsto il lancio di un modello con design “all-screen”.

Nuova roadmap per gli iPhone 18

A partire dall’iPhone 12 nel 2020, Apple ha sempre annunciato quattro modelli a settembre o ottobre. Nel 2022 ha sostituito il modello mini con il modello Plus (iPhone 14). Quest’anno il modello Plus verrà sostituito dal modello Air (iPhone 17) che dovrebbe avere uno spessore di 5,5 millimetri, un singolo altoparlante, una fotocamera posteriore, una batteria più piccola dei precedenti modelli e nessuno slot per SIM card (solo eSIM).

L’iPhone 17 Air segnerà l’inizio di una nuova strategia da parte di Apple che prevede modifiche alla roadmap. Secondo le fonti di The Information, dall’anno prossimo ci saranno due eventi dedicati agli smartphone. A settembre 2026 verranno annunciati solo i modelli premium: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole (dovrebbe avere schermi da 8 e 5,7 pollici). Entro la primavera del 2027 arriveranno invece i modelli più economici: iPhone 18 e iPhone 18e.

Il rilascio in due fasi dovrebbe consentire un aumento della produzione e spingere gli utenti ad acquistare i modelli più costosi, dai quali Apple ottiene i profitti maggiori. Dal 2026 sono previsti anche cambiamenti al design.

Gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max avranno un piccolo foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale. I sensori per Face ID, luminosità e prossimità verranno posizionati sotto lo schermo. In occasione del 20esimo anniversario dal lancio del primo iPhone, almeno un modello nel 2027 sarà “all-screen”, quindi anche la fotocamera frontale verrà spostata sotto il display.