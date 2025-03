iPhone 18 Pro: Apple vuole il Face ID sotto il display

I futuri iPhone 18 Pro di Apple potrebbero distinguersi da tutti quelli lanciati sul mercato sino ad ora per l’implementazione del Face ID direttamente sotto il display. A riferire lo scenario è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg, con la sua newsletter “Power On”.

iPhone 18 Pro: Dynamic Island più piccola, Face ID sotto lo schermo

Il giornalista sostiene infatti che i modelli di iPhone Pro che arriveranno sul mercato entro il 2026 o il 2027 disporranno di una Dynamic Island più piccola, poiché il colosso di Cupertino dovrebbe spostare più componenti sotto il display.

“Ma entro il 2026 o il 2027, dovremmo vedere cambiamenti più significativi, incluso lo spostamento di alcuni componenti dall’isola dinamica sotto il display. Ciò ridurrebbe il ritaglio nella parte superiore e avvicinerebbe Apple molto al suo sogno di un telefono con uno schermo ininterrotto” ha scritto Mark Gurman.

Da notare che sono ormai anni che circolano voci riguardo questa possibilità, ma sino ad ora si tratta di uno scenario che non si è mai effettivamente verificato. L’analista Ming-Chi Kuo aveva suggerito che il 2024 sarebbe stato l’anno giusto per vedere far capolino sul mercato un iPhone con Face ID sotto il display, ma in realtà non è accaduto. A maggio del 2024, invece, Ross Young aveva sostenuto che il Face ID sotto il display era stato ritardato fino al 2026. Le affermazioni di Young sembrano credibili, in quanto sono supportate da un’altra fonte affidabile, Mark Gurman, appunto.

Ad ogni modo, i modelli di iPhone 18 Pro con Face ID sotto lo schermo presumibilmente avranno ancora un foro sulla parte superiore del display per la fotocamera frontale, similmente agli smartphone Android più recenti come il Google Pixel 9 e il Samsung Galaxy S25.