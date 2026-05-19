 Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi

Il prezzo di Apple iPhone 17e è crollato ora su eBay! Grazie a questa promo si tratta di un ottimo best buy per chi vuole un iPhone low cost.
Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi
Tecnologia Mobile
Il prezzo di Apple iPhone 17e è crollato ora su eBay! Grazie a questa promo si tratta di un ottimo best buy per chi vuole un iPhone low cost.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il prezzo di Apple iPhone 17e oggi è crollato su eBay! Grazie a questa offerta stai facendo un vero e proprio affare. Si tratta di un ottimo best buy da prendere al volo. Cosa stai aspettando? Aggiungilo ora al carrello con soli 594 euro! Se stai cercando un iPhone low cost questa è la tua occasione. Sfruttala prima che anche gli ultimi pezzi finiscano in un attimo perché sta andando a ruba su eBay.

Acquista iPhone 17e

Prestazioni bomba a prezzo basso con Apple iPhone 17e su eBay

Le prestazioni di questo telefono sono ottime. Grazie al Chip A19 di ultima generazione puoi gestire app e giochi senza alcun problema. L’esperienza lato utente è davvero incredibile. Sarai soddisfatto di questo gioiellino. Anche la fotocamera da 48MP permette di scattare foto incredibili, tra cui anche i ritratti di nuova generazione, e puoi registrare video in 4K in Dolby Vision.

Apple iPhone 17e 5G 256GB 6,1

Apple iPhone 17e 5G 256GB 6,1″ Nuovo Originale Smartphone Black Nero

594,00649,00€-8%
Vedi l’offerta

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è anche protetto dal Ceramic Shield 2, garantendo una resistenza ai graffi pazzesca e meno riflessi. I colori sono vivi e i dettagli pieni. Potrai goderti i tuoi contenuti preferiti a una qualità eccellente. E poi hai anche funzioni satellitari tra cui SOS Emergenze, Roadside Assistance, Messaggi via Satellite e Dov’è.

{title}

Acquista iPhone 17e

Non perdere altro tempo! Questo telefono è un vero e proprio gioiellino per chi cerca un iPhone che costi poco grazie a un prezzo accessibile. Tra l’altro, con eBay, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi sfruttare il tasso zero in tre rate a partire da soli 198 euro al mese, senza interessi. Cosa stai aspettando ancora? Questa offerta sta andando a ruba. Acquista Apple iPhone 17e a soli 594 euro su eBay!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google I/O 2026 inizia oggi alle 19 ora italiana, dove guardarlo

Google I/O 2026 inizia oggi alle 19 ora italiana, dove guardarlo
Senti anche i piccoli suoni con le cuffie Razer Barracuda X Phantom (-45%)

Senti anche i piccoli suoni con le cuffie Razer Barracuda X Phantom (-45%)
HUAWEI WATCH GT 5 da 46mm al 30% in meno è un best buy assoluto

HUAWEI WATCH GT 5 da 46mm al 30% in meno è un best buy assoluto
G3 Ferrari G10181: friggitrice e griglia ad aria da 10L in super offerta

G3 Ferrari G10181: friggitrice e griglia ad aria da 10L in super offerta
Google I/O 2026 inizia oggi alle 19 ora italiana, dove guardarlo

Google I/O 2026 inizia oggi alle 19 ora italiana, dove guardarlo
Senti anche i piccoli suoni con le cuffie Razer Barracuda X Phantom (-45%)

Senti anche i piccoli suoni con le cuffie Razer Barracuda X Phantom (-45%)
HUAWEI WATCH GT 5 da 46mm al 30% in meno è un best buy assoluto

HUAWEI WATCH GT 5 da 46mm al 30% in meno è un best buy assoluto
G3 Ferrari G10181: friggitrice e griglia ad aria da 10L in super offerta

G3 Ferrari G10181: friggitrice e griglia ad aria da 10L in super offerta
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 mag 2026
Link copiato negli appunti