Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi

Il prezzo di Apple iPhone 17e oggi è crollato su eBay! Grazie a questa offerta stai facendo un vero e proprio affare. Si tratta di un ottimo best buy da prendere al volo. Cosa stai aspettando? Aggiungilo ora al carrello con soli 594 euro! Se stai cercando un iPhone low cost questa è la tua occasione. Sfruttala prima che anche gli ultimi pezzi finiscano in un attimo perché sta andando a ruba su eBay.

Prestazioni bomba a prezzo basso con Apple iPhone 17e su eBay

Le prestazioni di questo telefono sono ottime. Grazie al Chip A19 di ultima generazione puoi gestire app e giochi senza alcun problema. L’esperienza lato utente è davvero incredibile. Sarai soddisfatto di questo gioiellino. Anche la fotocamera da 48MP permette di scattare foto incredibili, tra cui anche i ritratti di nuova generazione, e puoi registrare video in 4K in Dolby Vision.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è anche protetto dal Ceramic Shield 2, garantendo una resistenza ai graffi pazzesca e meno riflessi. I colori sono vivi e i dettagli pieni. Potrai goderti i tuoi contenuti preferiti a una qualità eccellente. E poi hai anche funzioni satellitari tra cui SOS Emergenze, Roadside Assistance, Messaggi via Satellite e Dov’è.

Non perdere altro tempo! Questo telefono è un vero e proprio gioiellino per chi cerca un iPhone che costi poco grazie a un prezzo accessibile. Tra l’altro, con eBay, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi sfruttare il tasso zero in tre rate a partire da soli 198 euro al mese, senza interessi. Cosa stai aspettando ancora? Questa offerta sta andando a ruba. Acquista Apple iPhone 17e a soli 594 euro su eBay!