Samsung Galaxy Tab S10 Lite: il giusto prezzo e ottime prestazioni

Hai deciso di acquistare un tablet ma non vuoi spendere un patrimonio e non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta per le tue esigenze? Allora dai un’occhiata a questa promozione davvero interessante. Si trova su Amazon e ti permette di avere il Samsung Galaxy Tab S10 Lite a 299 euro, invece che 399 euro.

Con lo sconto del 25% quindi oggi risparmi la bellezza di 100 euro sul totale e ti porti a casa un ottimo tablet con tanto di S-Pen inclusa. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: ottimo rapporto qualità prezzo

Possiamo dire con certezza che il Samsung Galaxy Tab S10 Lite ha un ottimo rapporto qualità prezzo e difficilmente riuscirai a trovare un tablet con queste caratteristiche a questa cifra. Innanzitutto gode di un generoso display LCD da 10,9 pollici con refresh rate da 90 Hz per streaming fluido. E con la S-Pen inclusa potrai disegnare e prendere appunti in modo estremamente veloce e naturale.

A bordo troviamo il processore Exynos 1380 con GPU Mali-G68 MP5 supportato da 6 GB di RAM e da una memoria di 128 GB che potrai espandere tramite una microSD fino a 2 TB. Lo scomparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 8 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP. La batteria ha una capacità da 8000 mAh, garantendo quindi fino a 16 ore di riproduzione video, e una ricarica cablata da 25 W.

Se non vuoi spendere una cifra eccessiva senza nemmeno sacrificare troppo in quanto prestazioni sicuramente questo è il tablet giusto per te. Dunque vai ora su Amazon e acquista il Samsung Galaxy Tab S10 Lite a 299 euro, invece che 399 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.