iPhone 16 con Face ID sotto il display, altre conferme

Nei giorni scorsi, l’analista Ross Young ha comunicato che in un futuro non molto remoto Apple provvederà ad implementare i sensori del Face ID sotto il display dei suoi dispositivi, andando quindi a rimuovere il tanto contestato notch di cui attualmente gli smartphone della “mela morsicata” sono dotati. La suddetta tesi viene ora confermata pure da Ming-Chi Kuo, autorevole analista della TF International Securities, secondo cui iPhone 16, ovvero il modello che giungerà sul mercato nel 2024, presenterà proprio la caratteristica in questione.

iPhone con Face ID sotto lo schermo nel 2024

Stando a quanto affermato, Apple avrebbe infatti intenzione di iniziare a usare sugli iPhone la tecnologia UDC, la quale permetterà di integrare nel display i fori adibiti ai sensori per il Face ID che attualmente capeggiano sulla parte superiore dello schermo del dispositivo, il che consentirà di renderli praticamente invisibili, sia l’ìlluminatore flood e la fotocamera a infrarossi che rendono possibile il riconoscimento tridimensionale del volto che la classica fotocamera anteriore.

Apple starebbe lavorando allo sviluppo di questa tecnologia già da parecchio, provvedendo simultaneamente a perfezionare il Face ID sugli iPhone 13. Al contempo, l’azienda di Cupertino starebbe migliorando anche il funzionamento del Touch ID, che è stato integrato nel tasto di accensione su iPad Air e iPad mini.

Si affievoliscono invece le possibilità di un’implementazione futura di un sistema Touch ID integrato nel display, nonostante il brevetto recentemente emerso. A detta di Ming-Chi Kuo, infatti, sarebbe cosa assai improbabile, almeno per quel che concerne gli iPhone che faranno capolino sul mercato nel 2023 e nel 2024.