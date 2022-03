Apple: Touch ID sotto lo schermo con un nuovo brevetto

Sebbene al momento non sia ancora giunta alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Apple, non è assolutamente da escludere l’ipotesi che in futuro possano giungere sul mercato nuovi modelli di iPhone o di altri dispositivi prodotti dall’azienda dotati di un lettore di impronte digitali posizionato direttamente sotto lo schermo. A dimostrazione della cosa, vi è un nuovo brevetto del gruppo di Cupertino, dedicato proprio al Touch ID, originariamente depositato nel 2019 ed emerso online nel corso delle ultime ore.

Apple: Touch ID a portata di display con un brevetto

Il brevetto in oggetto va a descrivere un sensore biometrico che consente di effettuare la scansione dell’impronta digitale mediante l’applicazione di un fascio di luce proiettato in maniera obliqua, per cui si tratterebbe di un sistema diverso rispetto a quello implementato negli attuali scanner che sono posizionati direttamente sotto la superficie di lettura.

La struttura e il modus operandi del lettore di impronte descritto nel brevetto Apple potrebbero tornare particolarmente utili per andare a posizionare il tutto in una zona differente rispetto a quella in cui viene effettuata la scansione e pure per eseguire la lettura delle impronte nelle zone adiacenti a quelle in cui viene collocato il sensore, al fine di aumentare la superficie sulla quale è possibile eseguire la scansione senza dover per forza di cose adoperare un sensore di dimensioni maggiori.

Chiaramente, per il momento non è dato sapere se e quando Apple deciderà di andare ad implementare effettivamente la suddetta tecnologia nei suoi dispositivi, ma non è da mettere in discussione il fatto che l’azienda stia valutando varie soluzioni per poter tornare ad adoperare in forma migliore il Touch ID, magari ove il Face ID non è in grado di assolvere alla perfezione al suo scopo o richiede ulteriori regolazioni, come visto quando impiegato con la mascherina.