iOS 15.4: Apple abilita Face ID con la mascherina

Nel corso degli ultimi giorni è stato rilasciato iOS 15.3 per iPhone, ma la versione beta di iOS 15.4 è già disponibile e stando a quanto emerso porta in dote un'interessante e utilissima funzionalità che in tempi di pandemia da Covid-19 fa quantomai piacere poter sfruttare: la possibilità di usare Face ID anche con la mascherina e, diversamente da come attualmente richiesto, senza la necessità di un Apple Watch nelle vicinanze.

iOS 15.4: c'è la funzione per configurare l'uso della mascherina senza Apple Watch

Più precisamente, la più recente versione beta di iOS permette di impostare il riconoscimento facciale con o senza mascherina, in entrambi i casi senza dover per forza indossare quest'ultima durante la configurazione. Per abilitare la nuova funzione, occorre accedere alle impostazioni di iOS, selezionare la voce “Face ID e codice” e poi l'opzione per usare Face ID con la mascherina.

Apple afferma che la funzione può riconoscere le caratteristiche uniche intorno all’occhio ai fini dell’autenticazione. Per cui, se si sceglie di utilizzare lo sblocco con la mascherina durante il setup, occorrerà scansionare nuovamente il viso per il Face ID e da lì i sensori saranno in grado di sbloccare il “melafonino” anche quando viene adoperato un dispositivo di protezione individuale.

Il fatto che si concentri sulle zone intorno agli occhi richiede, per chi porta gli occhiali, alcune scansioni aggiuntive che gestiscono anche le stanghette e la forma della montatura in una delle poche zone scoperte dalla mascherina. Qualche problema potrebbe sorgere indossando gli occhiali da sole, che in genere fanno da filtro per i punti dello scanner Lidar dell'iPhone.