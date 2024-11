BackBox Linux 9: l'alternativa a Kali Linux si aggiorna

BackBox Linux è un’alternativa al più celebre Kali Linux, realizzata dall’Italiano Raffale Forte, pensata per offrire strumenti per i test di penetrazione informatica. A differenza di Kali, che utilizza una base Debian, questa distribuzione è basata su Ubuntu, oltre a essere realizzata tramite un progetto comunitario Free Open Source, con cui viene esclusivamente utilizzato software libero. La distribuzione è pensata per essere veloce, nonché facile da usare, fornendo un ambiente desktop minimale ma, al tempo stesso completo, con dei repository costantemente aggiornati.

BackBox Linux 9: le novità della nuova versione

BackBox Linux 9 aggiorna innanzitutto la sua base a Ubuntu 24.04 in versione LTS (Long Term Service), insieme al kernel Linux 6.8, un ambiente desktop aggiornato, così come gli strumenti per i test di penetrazione informatica e anche la modalità anonima.

La distribuzione ha dei requisiti minimi molto accessibili, che richiedono soltanto una CPU a 64-bit, accompagnata da almeno 1GB di RAM, un’unità di archiviazione di almeno 30GB, una GPU capace di una risoluzione minima di 800 x 600 e un lettore DVD o delle porte USB per l’installazione dell’immagine.

Gli strumenti inclusi su BackBox Linux offrono toolkit per l’analisi di rete e sistemi, con la possibilità di ottenere anche dati su applicazioni web, oltre che strumenti per lo stress test, lo sniffing, la valutazione delle vulnerabilità, l’analisi forense informatica, ma anche per altri ambiti come automotive ed exploiting.

La distribuzione permette anche di beneficiare una comunità con cui si può discutere per scambiare opinioni o questioni varie su pareri e problematiche, ed è anche possibile contattare direttamente gli sviluppatori. È anche registrato come organizzazione no-profit.

Viene anche offerta una vasta gamma di servizi dedicati ai test di penetrazione informatica, allo scopo di simulare un attacco alla propria infrastruttura di rete o al sistema. Chi è interessato può semplicemente contattare gli sviluppatori per ottenere informazioni aggiuntive, nonché anche una consulenza iniziale.

L’ultia versione di BackBox Linux è disponibile al download dal sito ufficiale.