Windows 11 24H2/23H2: tre nuove build preliminari

Insieme all’aggiornamento opzionale KB5055627 che include tre funzionalità AI per i Copilot+ PC, Microsoft ha rilasciato due nuove build preliminari per Windows 11 24H2. La build 26120.3941 (KB5055634) presente nel canale Beta e la build 26200.5570 (KB5055632) disponibile nel canale Dev sono praticamente identiche. La build 22635.5305 (KB5055636) è invece l’ultima per il canale Beta di Windows 11 23H2.

Novità build di Windows 11 24H2

Una delle novità incluse nelle due build di Windows 11 24H2 riguarda la digitazione vocale che si avvia con la combinazione di tasti Win + H. Nelle impostazioni è stata aggiunto il filtro per le volgarità. Quando è attivo, le parole volgari vengono mascherate con asterischi.

Microsoft ha inoltre aggiunto tre novità per i Copilot+ PC. Due sono relative alla funzionalità Click to Do. Se il dispositivo supporta la stilo è possibile assegnare allo “shortcut button” (solitamente il pulsante all’estremità superiore) l’apertura di Click to Do con singolo clic, doppio clic o press and hold. Click to Do può essere inoltre aggiunto come una delle quattro app al pen menu.

Infine, Windows Search visualizza nel box di ricerca presente nella barra delle applicazioni le corrispondenze per le keyword cercate nel testo dei file cloud, se viene effettuato l’accesso a OneDrive con un account aziendale o scolastico (Entra ID).

Il filtro per le volgarità è disponibile anche nella build di Windows 11 23H2. Questa sarà l’ultima build rilasciata nel canale Beta. Tutti gli Insider nel canale Beta riceveranno automaticamente le build di Windows 11 24H2.