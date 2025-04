Windows 11 24H2: novità dell'aggiornamento KB5055627

Dopo quelli per Windows 11 23H2/22H2 e Windows 10 22H2, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5055627 per Windows 11 24H2. Le principali novità riguardano i Copilot+ PC. L’azienda di Redmond ha incluso la versione finale di tre funzionalità AI: Recall, Click to Do e Windows Search.

Novità dell’aggiornamento KB5055627

Essendo un aggiornamento opzionale è necessario cliccare sul pulsante “Scarica e installa” di Windows Update, in quanto l’installazione non è automatica. Ciò avverrà invece il 13 maggio, quando Microsoft aggiungerà le patch di sicurezza. Al termine, la build di Windows 11 24H2 diventerà 26100.3915.

Il rollout delle tre funzionalità AI avverrà gradualmente nel corso dei prossimi mesi. Recall e Click to Do non saranno inizialmente disponibili in Europa, mentre la versione potenziata di Windows Search non supporta ancora l’italiano. Recall permette di trovare informazioni sulle attività precedenti attraverso una timeline o la ricerca testule. È necessario attivare la funzionalità (opt-in) per consentire la cattura degli snapshot. Nonostante i miglioramenti introdotti (ribaditi in un nuovo post), un ricercatore di sicurezza ha evidenziato alcuni problemi ancora non risolti.

Gli snapshot vengono utilizzati anche dalla funzionalità Click to Do per consentire l’esecuzione di azioni su testo e immagini, come la generazione del riassunto o l’eliminazione degli oggetti. Le azioni sulle immagini sono disponibili per tutti i Copilot+ PC, mentre quelle sul testo sono disponibili solo sui Copilot+ PC con processori Qualcomm Snapdragon X (in futuro anche per AMD Ryzen AI 300 e Intel Core 200V).

Infine, la versione AI di Windows Search permette di cercare file e impostazioni utilizzando il linguaggio naturale. Grazie alla ricerca semantica non è più necessario ricordare il nome del file o dell’impostazione. I formati di file supportati sono: .txt, .pdf, .docx, .doc, .rtf, .pptx, .ppt, .xls, .xlsx, .jpg/.jpeg, .png, .gif, .bmp e .ico.

Le altre novità sono disponibili per tutti i dispositivi. L’assistente vocale consente di accedere rapidamente ai contenuti vocali e seguire la trascrizione in tempo reale. Collegamento al telefono permette invece di accedere allo smartphone da PC e di effettuare chiamate, inviare messaggi o vedere le foto. Gli utenti europei possono infine personalizzare i widget sulla schermata di blocco.