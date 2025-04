Windows 11 23H2: novità dell'aggiornamento KB5055629

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5055629 per Windows 11 23H2 e 22H2 che include diverse novità, oltre a vari bug fix. Riguardano principalmente Esplora file, assistente vocale, collegamento al telefono, widget e Windows Share. Può essere scaricato da Windows Update oppure dal Microsoft Update Catalog.

Novità KB5055629 di Windows 11 23H2/22H2

Essendo un aggiornamento opzionale non include le patch di sicurezza che Microsoft aggiungerà all’update obbligatorio del 13 maggio. Inoltre non viene installato automaticamente da Windows Update, quindi è necessario cliccare sul pulsante “Scarica e installa”. Al termine le nuove build saranno 22631.5262 per Windows 11 23H2 e 22621.5262 per Windows 11 22H2.

Queste sono le principali novità:

Esplora file : accesso ai contenuti su Windows 365 dalla sezione Home e migliori prestazioni nell’estrazione dei file compressi.

: accesso ai contenuti su Windows 365 dalla sezione Home e migliori prestazioni nell’estrazione dei file compressi. Assistente vocale : riepilogo vocale per accedere rapidamente ai contenuti vocali, seguire la trascrizione in tempo reale e copiare ciò che ha detto l’assistente.

: riepilogo vocale per accedere rapidamente ai contenuti vocali, seguire la trascrizione in tempo reale e copiare ciò che ha detto l’assistente. Collegamento al telefono : accesso diretto alle funzionalità tra dispositivi dal menu Start. È possibile ad esempio effettuare telefonate, inviare SMS, accedere alle foto e condividere contenuti tra dispositivo mobile e PC.

: accesso diretto alle funzionalità tra dispositivi dal menu Start. È possibile ad esempio effettuare telefonate, inviare SMS, accedere alle foto e condividere contenuti tra dispositivo mobile e PC. Widget : gli sviluppatori possono usare il contenuto esistente per creare widget interattivi. Gli utenti europei possono aggiungere, rimuovere e spostare i widget sulla schermata di blocco.

: gli sviluppatori possono usare il contenuto esistente per creare widget interattivi. Gli utenti europei possono aggiungere, rimuovere e spostare i widget sulla schermata di blocco. Windows Share: è possibile apportare modifiche (ad esempio ritaglio, rotazione e aggiunta di filtri) alle immagini condivise direttamente nella schermata di condivisione.

Le altre novità riguardano esclusivamente le aziende e le scuole che usano le edizioni Enterprise e Education di Windows 11 22H2. Nei prossimi giorni verrà rilasciato anche l’aggiornamento opzionale per Windows 11 24H2.