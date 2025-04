Windows 10 22H2: novità dell'aggiornamento KB5055612

Insieme a quello per Windows 11 23H2/22H2, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5055612 per Windows 10 22H2. Non ci sono novità particolari, ma solo bug fix per il sottosistema Linux e il visualizzatore eventi. Il sistema operativo verrà abbandonato il 14 ottobre 2025.

Poche novità in KB5055612

L’aggiornamento KB5055612 di Windows 10 22H2 è opzionale. Ciò significa che non include le patch di sicurezza (saranno presenti nell’update obbligatorio del 13 maggio) e che non viene installato automaticamente da Windows Update. È quindi necessario cliccare sul pulsante “Scarica e installa”. Al termine la build del sistema operativo diventerà 19045.5796.

Nella pagina del supporto tecnico è scritto che l’aggiornamento include vari miglioramenti di sicurezza per funzionalità interne del sistema operativo, ma non ci sono ulteriori dettagli. Questi sono invece i due bug fix:

Grafica : il controllo della paravirtualizzazione della GPU era case-sensitive (distinzione tra maiuscole e minuscole) nel sottosistema Linux (WSL2).

: il controllo della paravirtualizzazione della GPU era case-sensitive (distinzione tra maiuscole e minuscole) nel sottosistema Linux (WSL2). Visualizzatore eventi: il visualizzatore eventi poteva visualizzare un errore relativo a SgrmBroker.exe sui dispositivi in cui sono stati installati gli aggiornamenti rilasciati dal 14 gennaio 2025. L’errore veniva indicato come evento 7023 con testo “Il servizio System Guard Runtime Monitor Broker è terminato con l’errore seguente: %%3489660935“.

Microsoft ha inoltre aggiornato la blocklist dei driver del kernel vulnerabili (DriverSiPolicy.p7b) che vengono sfruttati per eseguire attacchi BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver).

L’aggiornamento KB5055612 può essere scaricato anche dal Microsoft Update Catalog, prestando attenzione alla versione di Windows 10 (x64, x86 o Arm).