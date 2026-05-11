Apple macOS 27: novità per Liquid Glass, Siri e Safari

Dopo varie indiscrezioni su iOS 27 arrivano quelle su macOS 27, la nuova versione del sistema operativo che Apple annuncerà durante la WWDC 2026 (8-12 giugno). La fonte è sempre Mark Gurman, giornalista di Bloomberg. L’azienda di Cupertino migliorerà l’interfaccia Liquid Glass, introdurrà l’app Siri e aggiungerà una funzionalità per la gestione automatica delle schede in Safari.

Novità previste per macOS 27

Apple ha annunciato il design Liquid Glass con iOS 26. Dopo aver ricevuto numerose critiche ha introdotto diversi miglioramenti, come la possibilità di regolare il livello di trasparenza. Anche in macOS 26 Tahoe è disponibile la stessa interfaccia, ma il risultato finale è più scadente. Ciò è dovuto principalmente al tipo di display utilizzato. Liquid Glass è ottimizzato per gli schermi OLED, mentre i Mac usano ancora schermi LCD.

Come evidenzia Gruman, gli effetti di trasparenza e le ombre in macOS 26 Tahoe rendono più difficile la lettura di elenchi e altre aree con molto testo. Il problema si nota soprattutto nel Centro di Controllo, nel Finder e nelle app con barre laterali. In attesa dei futuri MacBook Pro con schermo OLED touch, Apple ha deciso di migliorare il design Liquid Glass con macOS 27 per risolvere proprio i problemi con trasparenze e ombre.

Con il nuovo sistema operativo sono inoltre previste ottimizzazioni per aumentare la durata della batteria e le prestazioni, oltre a vari bug fix. Ci saranno anche novità per quanto riguarda l’intelligenza artificiale (come su iOS). L’azienda di Cupertino annuncerà nuove funzionalità di Apple Intelligence e soprattutto un’app dedicata per Siri con interfaccia simile a quelle dei chatbot concorrenti.

L’ultima novità è per Safari e sarà disponibile anche in iOS/iPadOS 27. Il browser supporta già la creazione di gruppi di schede. Una nuova opzione permetterà agli utenti di attivare il raggruppamento automatico in base al contenuto/argomento delle pagine web (funzionalità già disponibile su Google Chrome), sfruttando l’intelligenza artificiale.