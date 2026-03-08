Dopo il MacBook Neo arriverà il MacBook Ultra?

Apple ha annunciato il MacBook Neo il 4 marzo. È il modello più economico della serie con prezzi a partire da 699,00 euro. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda di Cupertino avrebbe pianificato il lancio di un MacBook Ultra con specifiche superiori a quelle dei MacBook Pro. Il suffisso “Ultra” potrebbe essere usato anche per altri prodotti.

MacBook Ultra con schermo OLED touch?

Gurman ha innanzitutto evidenziato che il MacBook Neo potrebbe rivoluzionare il mercato dei notebook di fascia bassa (si prevede infatti un successo di vendite). Uno dei pregi è sicuramente il telaio in alluminio. Le nuove tecnologie produttive hanno permesso di ridurre i costi. In futuro potrebbe essere usata la stampa 3D (anche per gli iPhone), come già avviene per la versione in titanio del Watch Ultra 3.

Il suffisso “Neo” potrebbe essere usato per gli smartwatch più economici al posto del suffisso “SE”. Apple produrrà ancora disponibili entry-level, ma allo stesso tempo porterà sul mercato nuovi dispositivi di fascia altissima. Per questi prodotti dovrebbe essere utilizzato il suffisso “Ultra” (già presente nei nomi di Watch Ultra, CarPlay Ultra e chip Ultra).

Da molte settimane circolano indiscrezioni sui nuovi MacBook Pro con schermo OLED touch e chip M6 Pro/Max. Considerato un aumento dei prezzi di almeno il 20%, oltre al design aggiornato, Apple potrebbe scegliere il nome MacBook Ultra. Questo modello verrebbe quindi offerto insieme ai MacBook Pro con chip M5 Pro/Max entro fine anno.

Un altro candidato è l’atteso iPhone pieghevole che dovrebbe debuttare in autunno insieme agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Considerate le novità, tra cui doppio schermo, sensori in-display e prezzo intorno ai 2.000 dollari, il nome potrebbe essere iPhone Ultra.

AirPods Ultra potrebbe essere infine il nome degli auricolari wireless con fotocamera integrata e Apple Intelligence. Altri prodotti in arrivo a partire da metà 2026 sono iMac, Mac Studio e Mac mini.