MacBook Neo: pregi e difetti del nuovo notebook Apple

Il MacBook Neo può insidiare i notebook con Windows nella stessa fascia di prezzo, anche se integra il processore dell'iPhone 16 Pro e solo 8 GB di RAM.
Apple

Apple ha chiuso la “3 giorni” di annunci con il MacBook Neo. Questa è l’unica vera novità, in quanto MacBook Pro e MacBook Air hanno ricevuto solo un aggiornamento hardware minimo. Il notebook avrà quasi certamente un grande successo di vendite, considerato il prezzo molto inferiore alla “media Apple”. Secondo molti esperti del settore potrebbe insidiare i dispositivi Windows.

Pregi e difetti del MacBook Neo

Il MacBook Neo ha uno schermo Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione di 2408×1506 pixel. In base ai primi test, la qualità del display è superiore a quella di un equivalente notebook HP con Windows. Anche i due altoparlanti (ai lati della base) offrono un suono migliore.

Un altro pregio è sicuramente il telaio in alluminio. Solitamente viene usata la plastica per notebook economici. Apple ha scelto il processore A18 Pro dell’iPhone 16 Pro che offre prestazioni simili al chip M1. Secondo l’azienda di Cupertino è fino al 50% più veloce del Core Ultra 5 nelle attività giornaliere (studio, lavoro e gioco).

Uno dei difetti potrebbe essere la dotazione di memoria. Ci sono 8 GB di RAM, in quanto è un limite dovuto al processore. Sono tuttavia sufficienti per eseguire tutte le attuali funzionalità AI di Apple Intelligence (in futuro potrebbero non bastare).

Oltre al jack audio da 3,5 millimetri sono presenti due porte USB con velocità di 480 Mbps e 10 Gbps. Solo quest’ultima supporta lo standard DisplayPort (anche questa è una limitazione dovuta al chip). La tastiera non è retroilluminata e non è presente un touchpad aptico (ma può essere cliccato in qualsiasi punto).

Lo storage base è 256 GB. La versione con 512 GB aggiunge anche il Touch ID. In Europa non è presente l’alimentatore nella confezione, quindi deve essere acquistato a parte (quello da 30 Watt costa 45,00 euro), se necessario.

Nonostante le specifiche di “fascia bassa”, l’utente potrà sfruttare macOS in maniera ottimale, a differenza di Windows 11. Microsoft rischia di perdere quote di mercato. Furbescamente Apple ha aggiunto alla pagina del MacBook Neo la schedaPassa da PC a Mac“.

I prezzi sono 699,00 euro (256 GB) e 799,00 euro (512 GB). Il prezzo base del nuovo MacBook Air con chip M5 è 1.249,00 euro, quindi la differenza è notevole. Spendendo però 200 euro in più è possibile acquistare il MacBook Air con chip M4.

Pubblicato il 5 mar 2026

5 mar 2026
