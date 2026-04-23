Lenovo IdeaPad Flex 5: convertibile e con Digital Pen inclusa in offerta a tempo

Ti stiamo segnando una promozione spettacolare per mettere le mani su un notebook convertibile potente e versatile a un prezzo vantaggioso. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Lenovo IdeaPad Flex 5 a 748 euro, invece che 799 euro.

Anche se lo sconto del 6% potrebbe non sembrare un granché il prezzo finale è molto interessante per ciò che potrai ottenere. Inoltre c’è la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina. Fai in fretta perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro o potrebbero finire le scorte.

Lenovo IdeaPad Flex 5 è potente e versatile

Sicuramente sono tante le caratteristiche che rendono il Lenovo IdeaPad Flex 5 uno dei migliori notebook convertibili in circolazione ed ecco perché a questo prezzo è da prendere subito. Grazie alla possibilità di piegarlo a 360° e di usare lo schermo touchscreen avrai molteplici possibilità. Ha un display da 14 pollici con pannello IPS la Digital Pen inclusa che ti permetterà di prendere appunti o disegnare come se fossi su una tavoletta grafica.

A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 7 7730U con 16 GB di RAM e il sistema operativo Windows 11 Home già installato. C’è poi un SSD da 512 GB che ti permetterà di archiviare tutto quello che vuoi senza fare sacrifici. Ha un peso di soli 1,55 kg, una tastiera compatta retroilluminata e le porte USB Type-A, USB Type-C, HDMI e il lettore per scheda SD.

Non tardare perché come dicevamo un’offerta del genere è destinata a durare poco e sarebbe un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Flex 5 a 748 euro, invece che 799 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.