 Lenovo IdeaPad Flex 5: convertibile e con Digital Pen inclusa in offerta a tempo
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Lenovo IdeaPad Flex 5: convertibile e con Digital Pen inclusa in offerta a tempo

Il Lenovo IdeaPad Flex 5, con AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, convertibile e con Digital Pen inclusa è in offerta su Amazon.
Lenovo IdeaPad Flex 5: convertibile e con Digital Pen inclusa in offerta a tempo
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Il Lenovo IdeaPad Flex 5, con AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, convertibile e con Digital Pen inclusa è in offerta su Amazon.

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Lenovo IdeaPad Flex 5 è potente e versatile

Sicuramente sono tante le caratteristiche che rendono il Lenovo IdeaPad Flex 5 uno dei migliori notebook convertibili in circolazione ed ecco perché a questo prezzo è da prendere subito. Grazie alla possibilità di piegarlo a 360° e di usare lo schermo touchscreen avrai molteplici possibilità. Ha un display da 14 pollici con pannello IPS la Digital Pen inclusa che ti permetterà di prendere appunti o disegnare come se fossi su una tavoletta grafica.

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A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 7 7730U con 16 GB di RAM e il sistema operativo Windows 11 Home già installato. C’è poi un SSD da 512 GB che ti permetterà di archiviare tutto quello che vuoi senza fare sacrifici. Ha un peso di soli 1,55 kg, una tastiera compatta retroilluminata e le porte USB Type-A, USB Type-C, HDMI e il lettore per scheda SD.

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Pubblicato il 23 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
23 apr 2026
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