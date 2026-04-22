Framework Laptop 13 Pro: MacBook Pro per utenti Linux

Durante l’evento trasmesso in diretta streaming, Framework ha svelato il nuovo Laptop 13 Pro. È il primo notebook di fascia alta progettato dall’azienda californiana, come dimostrano la qualità costruttiva e i componenti hardware scelti. Grazie alla modularità è possibile trasformare il precedente Laptop 13 nella versione Pro. Secondo Framework, il notebook può essere definito un MacBook Pro per utenti Linux.

Framework Laptop 13 Pro: specifiche e prezzo

Il Framework Laptop 13 Pro ha un telaio in alluminio 6063 che offre resistenza e leggerezza (circa 1,4 Kg). È presente uno schermo touch da 13,5 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1920 pixel), refresh rate variabile (30-120Hz), trattamento antiriflesso e luminosità massima di 700 nits.

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra Series 3, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X in formato LPCAMM2, SSD PCIe 4.0 fino a 8 TB o PCIe 5.0 fino a 2 TB, Wi-Fi 7, webcam fullHD, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, jack audio, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata, touchpad aptico e batteria da 74,45 Wh con autonomia fino a 20 ore con streaming 4K su Netflix.

Gli utenti possono sfruttare le quattro Expansion Card e scegliere le porte in base alle proprie esigenze: USB-A, USB-C, DisplayPort, HDMI, SD, microSD, storage e Ethernet. Essendo modulare è possibile smontare tutti i componenti e sostituirli in caso di problemi.

È disponibile anche il modello con processori AMD Ryzen AI 300, fino a 96 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 fino a 8 TB. Gli utenti possono scegliere le corrispondenti versioni senza RAM, SSD e sistema operativo (DIY). Il Laptop 13 Pro è il primo notebook con certificazione Ubuntu ed è compatibile con diverse distribuzioni Linux.

Chi possiede un Laptop 13 può effettuare l’upgrade al Laptop 13 Pro, come si può vedere nel video:

Il prezzo base della versione DIY con processori Intel è 1.379,00 euro, mentre quello con processori AMD è 1.609,00 euro.