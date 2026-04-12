ASUS Zenbook A14/A16 con Snapdragon X2 arrivano in Italia

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia di due notebook molto interessanti (ma costosi). Si tratta dei nuovi Zenbook A14 e A16, presentati al CES 2026 di Las Vegas, che integrano i processori Snapdragon X2 Elite di Qualcomm. Sono quindi basati sull’architettura Arm e offrono elevate prestazioni abbinate alla lunga autonomia.

ASUS Zenbook A14/A16: specifiche e prezzi

Gli Zenbook A14 e A16 appartengono alla fascia alta dell’offerta di ASUS, quindi sono stati utilizzati materiali pregiati. Il telaio è in Ceraluminum che combina alluminio e ceramica per garantire resistenza e leggerezza (990 grami per A14 e 1,2 Kg per A16). Come si deduce dal nome, la principale differenza visibile è lo schermo OLED: 14 pollici (1920×1200 pixel) per A14 e 16 pollici (2880×1800 pixel) per A16.

Queste sono le altre specifiche dello Zenbook A14: processore Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (18 core), 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, uscita HDMI 2.1, jack audio, tre porte USB (due Type-C, una Type-A), webcam full HD con IR, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 70 Wh con 33 ore di autonomia.

Queste sono le altre specifiche dello Zenbook A16: processore Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 (18 core), 48 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, uscita HDMI 2.1, jack audio, tre porte USB (due Type-C, una Type-A), card reader SD 4.0, webcam full HD con IR, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 70 Wh con 21 ore di autonomia.

Il prezzo dello Zenbook A14 (UX3407NA) è 1.599 euro, mentre quello dello Zenbook A16 (UX3607OA) è 2.099 euro. Possono essere acquistati su ASUS eShop. Nei prossimi mesi saranno in vendita anche presso ASUS Gold Store e MediaWorld.