CES 2026: ASUS Zenbook con chip AMD, Intel e Qualcomm

Insieme a quelli per gaming, ASUS ha annunciato numerosi notebook per altre attività al CES 2026 di Las Vegas. La serie Zenbook è stata aggiornata con cinque nuovi modelli che integrano i recenti processori di AMD, Intel e Qualcomm. Il produttore taiwanese ha confermato che sui notebook con chip Snapdragon X2 verrà installato Windows 11 26H1. Non sono noti disponibilità e prezzi.

ASUS Zenbook DUO (2026)

La versione 2026 dello Zenbook DUO (UX8407) ha un telaio in Ceraluminum, cavalletto posteriore e tastiera Bluetooth. I due schermi OLED Lumina Pro hanno una diagonale di 14 pollici con risoluzione 3K, refresh rate fino a 144 Hz, luminosità massima di 1.000 nits e trattamento antiriflesso.

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra 3 fino al Core Ultra X9 388H, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam full HD, due porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, sei altoparlanti e batteria da 99 Wh.

ASUS Zenbook S16/S14

Il nuovo Zenbook S16 (UM5606) viene offerto con schermo OLED Lumina Pro (touch e non) da 16 pollici (risoluzione 3K, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 1.100 nits) e processori AMD Ryzen AI 400 fino al Ryzen AI 9 465.

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam full HD, due porte USB Type-C (USB4), una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, card reader SD, jack audio, sei altoparlanti e batteria da 83 Wh.

Lo Zenbook S14 (UX5406) viene invece offerto con schermo OLED Lumina (touch e non) da 14 pollici (risoluzione 3K e refresh rate di 120 Hz o risoluzione WUXGA e refresh rate di 60 Hz) e processori Intel Core Ultra 3.

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, webcam full HD, due porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, quattro altoparlanti e batteria da 77 Wh.

ASUS Zenbook A16/A14

Lo Zenbook A16 (UX3607OA) ha uno schermo OLED (touch e non) da 16 pollici con risoluzione 3K e refresh rate di 120 Hz. Integra un processore Snapdragon X2 Elite Extreme.

Queste sono le altre specifiche: fino a 48 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam full HD, due porte USB Type-C (USB4), una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, card reader SD, jack audio, sei altoparlanti e batteria da 70 Wh. È disponibile anche una versione con chip Snapdragon X, fino a 32 GB di RAM e due altoparlanti.

Infine, lo Zenbook A14 (UX3407NA) ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione FHD e refresh rate di 60 Hz. Integra un processore Snapdragon X2 Elite.

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam full HD, due porte USB Type-C (USB4), una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, due altoparlanti e batteria da 70 Wh. Pesa solo 990 grammi.