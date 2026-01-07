CES 2026: ASUS ROG Zephyrus Duo 16, G14 e G16

ASUS ha annunciato tre nuovi notebook per il gaming al CES 2026 di Las Vegas. Il più interessante è ROG Zephyrus Duo 16 con doppio schermo OLED touch e processori Intel Core Ultra 300. I ROG Zephyrus G16 e G14 sono invece notebook tradizionali con processori Intel Core Ultra 300 e AMD Ryzen AI 400. Saranno in vendita nel secondo trimestre.

ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651)

ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) è il primo gaming laptop al mondo con due schermi OLED da 16 pollici (touch con risoluzione 2880×1800 pixel e refresh rate di 120 Hz). La tastiera magnetica staccabile può essere usata separatamente tramite connessione Bluetooth. Gli utenti possono sfruttare cinque modalità: Laptop Mode (tastiera fissata allo schermo principale), Dual Screen Mode (senza tastiera), Sharing Mode (schermi aperti a 180 gradi), Book Mode (schermi girati sul lato corto) e Tent Mode (schermi piegati in modo da formare una A).

Queste sono le altre specifiche: telaio in alluminio, processori Intel Core Ultra 300, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCI5 5.0 fino a 2 TB, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5090, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-A, due porte USB Type-C (Thunderbolt 5), jack audio, card reader SD, sei altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, webcam a 1080p, tastiera retroilluminata e batteria da 90 Wh. Il prezzo non è stato comunicato.

ASUS ROG Zephyrus G16/G14

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU606) è la versione tradizionale del ROG Zephyrus Duo. Ha quindi un singolo schermo OLED da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 240 Hz. Tutte le altre specifiche sono identiche.

ASUS ROG Zephyrus G14 viene invece offerto con processori Intel Core Ultra 300 (GU405) o AMD Ryzen AI 400 (GU403). Entrambe le versioni hanno uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche: fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5080, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, jack audio, card reader SD, sei altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, webcam a 1080p, tastiera retroilluminata e batteria da 73 Wh. I prezzi non sono stati comunicati.