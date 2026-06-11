Samsung Galaxy S25 a prezzo bomba: un'occasione da non lasciarsi sfuggire

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Samsung Galaxy S25: un best buy senza precedenti

A questa cifra possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy S25 è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Ha un bellissimo e generoso display AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 2600 nit. Pesa solo 162 grammi, ha uno spessore di 7,2 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e il sistema operativo Android 15 con interfaccia ONE UI 7. C’è poi una batteria da 4000 mAh, che dura a lungo anche sotto stress, con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Potrai scattare foto straordinarie grazie a un sensore posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP. Mentre la fotocamera per selfie è da 12 MP.

Fai presto perché un’occasione così allettante durerà pochissimo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 a soli 599 euro, invece che 989 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.