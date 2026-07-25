HONOR 600 da 256GB: il perfetto medio gamma per non spendere un capitale

Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere per le mani uno smartphone di fascia media davvero eccellente senza doverlo strapagare. Stiamo parlando del bellissimo HONOR 600 che ora su eBay puoi avere a 410,73 euro, anziché 649,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento.

Offerta pazzesca dunque! Come puoi vedere il prezzo di listino, segnalato sullo store ufficiale, è di quasi 650 euro per cui adesso potrai risparmiare la bellezza di circa 240 euro. In più potrai scegliere il pagamento in tre comode rate da 141,91 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR 600: uno dei migliori nella fascia media

L’HONOR 600 garantisce uno straordinario equilibrio nelle prestazioni, un’ottima integrazione dell’intelligenza artificiale e, soprattutto oggi, un prezzo molto vantaggioso. Vuole essere decisamente maneggevole e infatti pesa solo 185 grammi e ha uno spessore di appena 7,8 mm. Non rinuncia alla certificazione di grado IP69, cosa che lo rende estremamente resistente all’acqua e alla polvere. E poi gode di un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate da 120 Hz.

Il processore che troviamo a bordo è uno Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna per garantire un’ottima archiviazione. Il sistema operativo è MagicOs 10, basato su Android 16, e vanta inoltre una super batteria da 6400 mAh con velocissima che arriva fino a 80 W. Niente male nemmeno lo scomparto fotografico con un sensore posteriore principale da 200 MP, zoom digitale fino a 30x e fotocamera interna da 50 MP. Come dicevamo si fa notare grazie alle sue tante funzioni AI che ti permetteranno ad esempio di generare video dinamici selezionando delle foto direttamente dalla galleria.

Per ciò che costa è veramente un best buy, dunque non fartelo sfuggire. Vai ora su eBay e acquista il tuo HONOR 600 a 410,73 euro, anziché 649,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito per riceverlo a casa tua in 1 o 2 giorni senza ulteriori costi.