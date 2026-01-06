 CES 2026: nuovi processori AMD Ryzen AI 400
AMD ha annunciato 7 processori Ryzen AI 400 con CPU fino a 12 core, GPU Radeon e NPU, insieme a due processori Ryzen AI Max+ e al Ryzen 7 9850X3D.
AMD

AMD ha annunciato al CES 2026 di Las Vegas i nuovi processori della serie Ryzen AI 400. In realtà non sono veramente “nuovi” perché l’architettura non è cambiata rispetto ai precedenti Ryzen AI 300. Sono state solo incrementate le frequenze di CPU e GPU, quindi offrono prestazioni superiori. L’azienda californiana ha inoltre svelato due processori Ryzen AI Max+ e il Ryzen 7 9850X3D.

AMD Ryzen AI 400 in dettaglio

I processori AMD Ryzen AI 400 (nome in codice Gorgon Point) integrano una CPU con un massimo di 12 core basati sulle architetture Zen 5 e Zen 5c, come i precedenti Ryzen AI 300. Sono realizzati da TSMC con tecnologia di processo a 4 nanometri. Non ci sono novità architetturali, ma possono essere utilizzati in notebook e PC (a differenza degli Intel Core Ultra 300).

Il modello top di gamma è Ryzen AI 9 HX 475 con CPU a 12 core (4 core Zen 5 e 8 core Zen 5c) che raggiunge una frequenza massima di 5,2 GHz e GPU Radeon 890M (architettura RDNA 3.5) con 16 Compute Unit (frequenza massima di 3,1 GHz). È presente inoltre una NPU (architettura XDNA 2) con prestazioni fino a 60 TOPS. Supporta memorie LPDDR5X fino a 8.533 MT/s.

Gli altri sei modelli hanno una CPU con 4/6/8/10/12 core (frequenza massima di 5,2 GHz), GPU Radeon 840M/860M/880M/890M con 4/8/12/16 Compute Unit e NPU con prestazioni fino a 55 TOPS. Il consumo massimo è 54 Watt. AMD ha annunciato anche le corrispondenti versioni PRO. I primi notebook con questi processori saranno disponibili nel primo trimestre, mentre i PC nel secondo trimestre.

AMD Ryzen AI Max+ 392/388

AMD ha svelato anche due nuovi processori della serie Ryzen AI Max+ (Strix Halo) che si aggiungono al Ryzen AI Max+ 395. Il Ryzen AI Max+ 392 integra una CPU a 12 core (frequenza massima di 5 GHz) e una GPU Radeon 8060S con 40 Compute Unit.

Il Ryzen AI Max+ 388 integra invece una CPU a 8 core (frequenza massima di 5 GHz) e una GPU Radeon 8060S con 40 Compute Unit. Entrambi hanno una NPU con prestazioni fino a 60 TOPS e consumano fino a 120 Watt. I primi notebook saranno disponibili nel primo trimestre.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Il Ryzen 7 9850X3D è infine il quarto processore della serie Ryzen 9000 con 3D V-Cache (104 MB). La CPU a 8 core (architettura Zen 5) raggiunge una frequenza massima di 5,6 GHz. Il TDP è 120 Watt. Sarà in vendita nel primo trimestre.

Fonte: AMD

Pubblicato il 6 gen 2026

