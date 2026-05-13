Lazio-Inter: solo biglietti NFC per la finale di Coppa Italia

Lega Serie A lo definisce un traguardo importante , ma l’impressione (speriamo sbagliata) è che per qualcuno possa trasformarsi in un grattacapo: questa sera si entrerà allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia solo con un biglietto NFC. Quanti spettatori di Lazio-Inter rimarranno fermi ai tornelli?

Solo biglietti NFC per la finale, cosa potrebbe andare storto?

Non si tratta di un’opzione, ma dell’unico metodo possibile per entrare. Niente più stampe su carta o scansione dei codici QR. Lo si legge chiaramente nel comunicato appena pubblicato dai nerazzurri.

I biglietti per l’accesso allo Stadio Olimpico saranno disponibili esclusivamente in formato NFC.

Nessun problema per chi ha dimestichezza con wallet e pagamenti mobile, già abituato a fare quotidianamente affidamento sulla tecnologia Near Field Communication. Per gli altri potrebbe essere un problema. Queste le parole di Luigi De Siervo, numero uno di Lega Serie A.

Per la prima volta in un grande evento in Italia, alla finale di Coppa Italia Frecciarossa si entrerà allo stadio tramite tecnologia NFC: un passo concreto che porta il calcio italiano verso una nuova era di innovazione.

Un’innovazione è sempre benvenuta, ma non sarebbe forse stato il caso di sperimentarla in un evento che non sia una finale nazionale, con il sold out di uno degli impianti più capienti in Italia? Ci saranno circa 67.000 spettatori ad assistere al big match.

Al momento dell’accesso sarà necessario presentarsi ai varchi con il biglietto NFC e un documento d’identità valido. Arrivati al tornello, basterà aprire il wallet, selezionare il biglietto e avvicinare lo smartphone al lettore NFC: la luce verde confermerà la validità del titolo e consentirà il passaggio.

Togliere di mezzo biglietti cartacei e codici QR si traduce inevitabilmente nell’obbligo di avere uno smartphone per entrare allo stadio. E chi ha un feature phone, se ne farà una ragione.