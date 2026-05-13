Sony Xperia 1 VIII è ufficiale: design ORE, AI e cuore Snapdragon

Sony Xperia 1 VIII è il nuovo smartphone del marchio. Un modello che taglia i ponti con il passato soprattutto dal punto di vista dell’estetica, basta uno sguardo per capirlo. C’è stato l’annuncio, ma sono ancora tanti i dettagli d svelare. Vediamo cosa è stato reso noto dal produttore giapponese.

Tutto ciò che sappiamo sul Sony Xperia 1 VIII

La prima cosa che balza all’occhio è il design ORE ispirato ai materiali naturali e proposto in quattro colorazioni: Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red e Native Gold. La superficie è lavorata in modo da ottenere una texture che restituisce una sensazione confortevole al tatto e una presa migliorata. Sui bordi sono presenti il pulsante di scatto e il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate che stanno tornando di moda.

È alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm e la batteria dichiarata arriva fino a due giorni di autonomia con una ricarica. Le altre specifiche tecniche non sono state annunciate. Sul fronte audio, lo smartphone integra altoparlanti stereo identici per i caneli sinistro e a destro, con riproduzione di bassi profondi e frequenze alte estese.

Tra i punti di forza c’è anche la tecnologia AI Camera Assistant basata su Xperia Intelligence, che fa leva sull’intelligenza artificiale per permette di catturare immagini migliori suggerendo interventi sulle impostazioni della fotocamera: dalla tonalità di colore alla selezione della modalità di scatto, fino agli effetti da applicare considerando la scena e il soggetto. Il sensore è da 1/1,56 pollici, circa quattro volte più grande di quello presente nel modello Xperia 1 VII. Sul retro ce ne sono tre, affiancati da ottiche 16 mm, 24 mm e 70 mm.

Al momento non ci sono informazioni sul prezzo di vendita, né sulla data di uscita per Xperia 1 VIII. Sony le comunicherà più avanti. Sappiamo però che sarà accompagnato al lancio da una custodia opzionale in materiale traslucido e dotata di un supporto integrato che permette di posizionarlo sia verticale sia in orizzontale, per la riproduzione dei contenuti multimediali.